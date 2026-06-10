Ülo Pikkov oma uuest filmist "Maa": see on ka homaaž Heino Parsi "Naelale"

Alates selle aasta alguses on Nukufilmi stuudios käinud Ülo Pikkovi uue filmi "Maa" võtted. Klassikaraadio "Deltas" ütles režissöör, et mõnes mõttes läheb ta oma filmiga tehisaru arengute mõttes vastuvoolu, kuna seal on palju päris materjale ning oma kätega tehtud asju.

Alates aasta algusest on Ülo Pikkov Nukufilmi stuudios tegelenud uue filmiga "Maa". "See on allegoorne lugu inimestest, ahnusest, saamahimust, maast ja selle piiride lõputust ümberjagamisest, taustal on ka lugu ühest poeedihingega inimesest, kellest saab diktaator," selgitas ta ja lisas, et projekt sai tema sõnul alguse Ukraina täiemahulise sõja algusega. "See piiride nihutamine iga päev uudistes ja maa küsimus, sealt hakkas see abstraktsel tasandil minu jaoks kasvama."

Need keerulised küsimused on tema sõnul pigem filmi taustal. "Ma ei näita aastaarve, nimesid ega konkreetseid kohti, aga ma arvan, et see arusaadav ja äratuntav, helikujundus annab ka suuna, kuidas filmi lugeda," selgitas ta ja lisas, et "Maa" võtted praegu veel käivad, aga lõpp paistab. "Suve jooksul tahame võtted ära lõpetada, siis on film järeltöötluses, tuleb helikujundus ja aasta lõpuks tahaks filmi valmis saada."

Võtete ajal viibib ta Nukufilmis igapäevaselt. "Mul on käed küljes kogu aeg selles protsessis, valmistan ette järgmiseid plaane või olen seal pidevalt tegev, sellist filmi naljalt kaugjuhtimise teel ei tee," kinnitas ta ja ütles, et veidi on see film ka homaaž Heino Parsile, kes tegi 1972. aastal filmi "Nael". "Ta kasutas seal osaliselt ka päris objekte ning ka mina olen "Maa" puhul liikunud selle suunas, et seal on palju päris objekte ning materjale."

"See on natukene vastandlik liikumine kogu tehisintellekti puhul, seal on päris materjalid, päris inimesed ja oma kätega tehtud, tehniliselt võiks selline film olla isegi 70ndatel aastatel tehtud," tõdes Pikkov ja nentis, et juba varateismelisena oli ta punkar. "Kui mingi asi või stiil hakkas liiga palju teistele meeldima, siis see mulle ei meeldinud, see AI stiil, kus inimesed näevad välja nagu täispuhutud õhupallid, ning selle kasvav trend on mind sundinud vastupidise suunas minema."

Kuigi film on praegu alles võttes, siis juba tegelevad nad ka "Maa" festivalileviga. "Sa oled nagu vana ratsahobune või sportlane, ikka olümpia järgi seatakse treeningplaanid ja me mõtleme ka, kuhu saaks esitada veel mitte päris valmis filmi, aga pakkuda seda," rõhutas ta ja lisas, et kui sa oled filmitegija, siis pead hakkama sellega üsna vara tegelema. Eesti vaatajate ette loodavad nad "Maa" tuua tuleva aasta alguses.

Sel suvel "Maa" kõrvalt Pikkovil puhkamiseks eriti aega ei jää. "See on natukene hirmutav perspektiiv, aga ehk saab ikka korra nina välja pista sealt."