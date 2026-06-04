Simone Minn: debüütalbumi tegemine oli erakordselt kiire protsess

Reedel ilmub laulja ja laulukirjutaja Simone Minni debüütalbum "Normaalselt elama", mis koondab endasse nii isiklikke kogemusi kui ka küsimusi ühiskondlike ootuste kohta.

Minn rääkis Klassikaraadio saates "Delta", et albumil põimuvad väga erinevad teemad. Nii jõuavad kuulajateni lood kassid ja koertest, ärevusest, vigades ja südamevalust, aga põhiliselt küsib "Normaalselt elama", mis on normaalsus ja kas üldse peab normaalselt elama.

"Mina näiteks tunnen, et on olemas mingisugused nähtamatud ranged soovitused, kuidas täiskasvanud inimene peaks elus hakkama saama. See album väljendab trotsi nende rangete soovituste osas," märkis Minn.

Žanriliselt ei soovi ta oma loomingut kindlatesse raamidesse paigutada. "Seal on džässihõngulisusest psühhedeelsest folgist kuni roki ja pungini välja. Seal on tõesti kõike ja kõigile," tutvustas ta.

Minni muusikutee sai alguse Keila muusikakoolis, kus ta õppis viiulit. Tollal ei näinud ta end tulevikus muusikuna tegutsemas. "Siiamaani on meeles väike seik, kus ütlesin viiendas klassis, et minust ei saa mitte kunagi muusik, sest ma ei saanud klassikalisest muusikast aru," meenutas ta.

Hiljem unistas Minn hoopis arstiametist. Suunda muutis aga külaskäik Viljandi pärimusmuusika festivalile, mille järel otsustas ta õppima asuda Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiasse. Kuid viiuli asemel võttis ta kätte hoopis vioola.

"Viljandi kultuuriakadeemias tajusin juba esimesel aastal, et ma võiksin osata ka laule kirjutada," rääkis Minn. Tema sõnul kogunes aastate jooksul hulgaliselt katsetusi, kuid 2023. aastaks oli valminud ka esimene valik lugusid, mida ta pidas valmis lauludeks.

Albumi sündi toetas Viljandi kultuuriakadeemia loominguline keskkond. "Viljandis on see hea asi, et sinu eriala ei ole ainus eriala, vaid on hästi palju erinevaid tegelasi, kaasaarvatud helitehnoloogid," ütles Minn. Sõprade ja kursusekaaslaste abiga sündis ka idee esimene album salvestada.

Kui varasemalt tegutses Minn peamiselt üksinda, siis debüütalbumi juures kaasas ta ka teisi muusikuid. Temaga musitseerivad nüüd Ott-Mait Põldsepp, Ott Ajaots ja Robin Kiisholts. "Ma olen väga õnnelik, et ma ei ole enam ühenaisebänd, sest see, mis nemad sellele albumile juurde andsid, ma ei oleks mitte kunagi ise selle peale tulnud," lausus ta.

Samas eelistab ta loomeprotsessi algfaasis endiselt üksi töötada. "Üldiselt on mulle meeldinud töötada üksi. Eriti see algne loomeprotsess, sõnade ja põhilise muusika kirjutamine," ütles Minn. Kui põhistruktuur on valmis, peab ta oluliseks teiste muusikute värskeid ideid ja vaatenurki.

Lisaks omanimelisele projektile tegutseb Minn ansamblites Kvintrad ja Itira. Tema sõnul on kõik kolm koosseisu väga erinevad ning pakuvad eri laadi loomingulisi kogemusi.

Minni sõnul on omalooming talle oluline just loomingulise vabaduse tõttu. "Kui sul on džäss-, pärimus- või klassikaline muusika, siis neil kõigil on oma reeglid, kuidasmoodi sa võiksid või peaksid seda tegema, aga enda muusikaga ei saa keegi mulle öelda, kuidas ma peaksin seda tegema," rääkis ta.

Debüütalbumi ilmumine tähistab muusiku jaoks ühe loomingulise etapi lõppu. "Ma tunnen, et saan lõpuks ometi hakata rahus tegema uut muusikat," ütles Minn.

Kuigi tal on juba uusi plaane, tunnistas muusik, et pärast kiiret albumi valmimisprotsessi kuluks ära ka puhkus. "Kuigi lood on olnud päris kaua olemas, siis see albumi päriselt valmimise protsess on olnud ülikiire. Nii kiiresti ma ei plaani enam albumit teha," tõdes ta.

Värsket debüütalbumit esitleb Minn koos bändiga 27. juunil Tartus Genialistide klubis, 2. juulil Viljandis Konsevratooriumis ja 3. juulil Tallinnas Kidrakuuris.