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Simone Minn avaldas täispika debüütalbumi "Normaalselt elama"

Muusika
Simone Minn
Simone Minn Autor/allikas: Aap-Eerik Lai
Muusika

5. juunil avaldas Simone Minn täispika debüütalbumi "Normaalselt elama", kus kuuleb artisti sõnul nii psühhedeelse folgi, jazz'i, indie rock'i ja pungi mõjutusi.

"Iga lugu loob omaette maailma ning need maailmad kokku põimituna moodustavad sellise napilt kontrollitud kaose, mis on võrreldav minu enda peas toimuva pideva virr-varriga," kirjeldas Simone Minn. "Žanriülese omaloomingu puhul köidab mind kõige enam see, et tegelikult ju reeglid puuduvad – kõik on lubatud. "Normaalselt elama" võtabki kinni sellest vabadusest ning soovib kuulajale meelde tuletada, et normaalsus on ülehinnatud ja kõik tunded on mõeldud täiel rinnal tundmiseks."

Simone Minn on albumi muusika ja sõnade autor, esitaja ning produtsent. Albumil teevad kaasa Ott-Mait Põldsepp (elektrikitarr), Ott Ajaots (basskitarr), Robin Kiisholts (trummid), Saurav Shrestha (klaver) ja Markus Lehtsalu (erinevad instrumendid loos "Proper Goodbye").

Albumi miksis ja masterdas Sten-Olle Moldau ning salvestasid Siim Ülavere ja Simone Minn. Albumi pildi autor on Aap-Eerik Lai ja kujunduse autor Marielle Palmiste.

Simone Minn varem avaldanud lühialbumi "Simo" ja mitmed singlid, sealhulgas "Tore" ja "Öelge äkki head".

Toimetaja: Kaspar Viilup

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