Galerii: arhitektuurimuuseum avas väliala maastikuarhitektuuri näitusega

Eesti Arhitektuurimuuseumi kogude põhjal valminud välinäitus toob vaatajateni valitud teosed eelmisel sajandil tegutsenud eesti maastikuarhitektide loomingust. Näitusel eksponeeritud teosed valiti muuseumi kogus olevate maastikuarhitektide isikufondide ja teistes fondides leiduvate projektide seast.

"Sajandi poliitiline ja sotsiaalne turbulents mõjutas ka valdkonna haridust. Kutsenimetused muutusid korduvalt ning see tõi kaasa katkestusi ja ümberkorraldusi. Maastikuarhitektuur peegeldab alati oma aega ja ühiskonna väärtushinnanguid," sõnas näituse üks kuraator Hannes Aava.

Näitus on osa uuenenud arhitektuurimuuseumi välialast ning on ühtlasi esimene näitus, mis kannab arhitektuurimuuseumi ehk uue nimetusega Arhmusi uut visuaalset identiteeti. Uuus väliala hõlmab endas välisviidandust, muuseumi nähtavust soolalao hoonel, uuendatud visuaalset identiteeti ning jalakäijate promenaadiga liituvat väliekspositsiooni muuseumi terrassil.

Näituse kuraatorid on Anna-Liiza Izbaš ja Hannes Aava. Väliala on loonud maastikuarhitektid Grete Veskiväli-Dubov ja Hannes Aava. Visuaalse identiteedi autorid on Mikk Heinsoo ja Agnes Ratas. Välinäituse graafilise kujunduse autor on Koit Randmäe ning taiesed on loonud Hannes Aava.

Näitus on avatud kõigile huvilistele iga ilmaga varavalgest õhtuhämaruseni.