X!

Tallinnas esineb Ukraina pärimusmuusika ansambel Dakhabrakha

Muusika
Dakhabrakha
Dakhabrakha Autor/allikas: Helen Bozhko
Muusika

5. detsembril astub Tallinnas Paavli kultuurivabrikus üles Ukraina pärimusmuusika ansambel Dakhabrakha. Bänd jõuab Eestisse oma eelmise aasta lõpus ilmunud albumi "Ptakh" esitlustuuri raames.

Kiievi eksperimentaalteatri Dakh juurest välja kasvanud maailmamuusika bänd DakhaBrakha põimib oma etteastetes osavalt teatri ja muusika, oma loomingus seovad nad kokku autentseid Ukraina rahvalaule maailma eri paigust pärit rütmide ja instrumentidega. Nad on esinenud mainekatel festivalidel ja kontserdilavadel üle kogu maailma, sealhulgas Glastonburyl, Szigetil, Pohodal, Bonnarool ja Roskildel.

Euroopa tuuril esitleb DakhaBrakha oma värskeimat albumit "Ptakh" (ukraina keeles "Lind"), mille kallal bänd viimased paar aastat Kiievis Kaska stuudios tööd on teinud ning mis möödunud aasta detsembris ilmus. Plaadile jõudis 14 lugu ning suurema osa salvestus- ja miksimistööst tegi muusik ja produtsent Lesyk Omodada (Pyrih i Batih, Tik Tu). Albumil teeb kaasa ka tunnustatud Ukraina kirjanik ja muusik Serhi Žadan.

""Ptakh" on kroonika sellest, kuidas meie elu on muutunud," selgitas bänd. "Mõned neist lauludest sündisid ammu enne täiemahulise sissetungi algust, kuid suure sõja aastatel on need omandanud uusi, kohati lausa prohvetlikke tähendusi. Album peegeldab praeguse aja teravaid kontraste, põimides kirjeldamatut kaotusvalu vankumatu usuga tulevikku."

"Album on stiililiselt ja žanriliselt mitmekesine, võib-olla isegi pisut kaootiline. Kuid kaos kui millegi uue lähtekoht pole meid kunagi hirmutanud," lisas bänd. "Usume, et sellest muusikast saab mõnele inspiratsiooni ja teisele lootuse allikas ning kolmandale paik mõtisklusteks või uue teekonna algus meie muusikalisse universumisse."

Viimati esines Dakhabrakha Tallinnas 2023. aastal, kontseridarvustuses kirjutas Tristan Priimägi, et "raske on ette kujutada seda valu, millega nad oma misjonitööd peavad tegema, üritama surnutele mitte mõelda lootuses, et nende tegevuse tõttu saab neid tulevikus olema vähem". 

Toimetaja: Kaspar Viilup

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO HOOAJA AVAKONTSERT

Lavakast lavale

Värsked artiklid

18:59

Narva Aleksandri kiriku ümberehitamine kontserdisaaliks on rahanappuse tõttu seiskunud

18:55

Heidi Ulmani näitus Patareis käsitleb inimese sisemisi ja sotsiaalseid vangistusi

18:47

Kadri Raalik: lõpuks on Estonia majja tulnud päris ooperilavastaja

16:52

Tallinnas esineb Ukraina pärimusmuusika ansambel Dakhabrakha

15:43

Raadio 2 esitleb Eurosonicul maailma muusikatööstusele Alonette'i

15:40

Kaasaegse kunsti Eesti keskus kuulutas välja konkursi uue juhi leidmiseks

12:40

Ljubljanas avatakse nukuteatrimuuseumi rändnäitus "Teatrinukk röntgenis"

12:02

Eesti filmitegijad kutsuvad avalikus kirjas valitsust tõstma filmirahastust kolme miljoni võrra

10:43

Pildid: Tallinnas esilinastus Ove Mustingu mängufilm "Seatapp"

10:36

Rahvusballeti tantsija Karina Laura Leškin toob publiku ette kaks lühiballetti

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

22.09

Siim Tõniste: mulle endalegi ei meeldi, kui mind kistakse etenduse käiku

21.09

Galerii: Estonia tähistas Helgi Sallo 85. sünnipäeva

22.09

Eestit esindab Veneetsia arhitektuuribiennaalil töö "Pereprojekteerimine"

22.09

Loomingu Raamatukogu kuldsarjas ilmus Tõnu Õnnepalu "Lõpetuse ingel"

22.09

Tartu kunstikooli direktor: maailm vajab loovalt mõtlevaid inimesi

22.09

Olav Osolin: hakkan juba natukene uskuma, et olen kirjanik

22.09

Urmas Sutrop: Lumivalguke ei pea isegi meessoost olema

10:43

Pildid: Tallinnas esilinastus Ove Mustingu mängufilm "Seatapp"

22.09

Eelviktoriin: pane end enne muusikapäeva viktoriini proovile

12:02

Eesti filmitegijad kutsuvad avalikus kirjas valitsust tõstma filmirahastust kolme miljoni võrra

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo