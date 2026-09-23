Tallinnas esineb Ukraina pärimusmuusika ansambel Dakhabrakha

Kiievi eksperimentaalteatri Dakh juurest välja kasvanud maailmamuusika bänd DakhaBrakha põimib oma etteastetes osavalt teatri ja muusika, oma loomingus seovad nad kokku autentseid Ukraina rahvalaule maailma eri paigust pärit rütmide ja instrumentidega. Nad on esinenud mainekatel festivalidel ja kontserdilavadel üle kogu maailma, sealhulgas Glastonburyl, Szigetil, Pohodal, Bonnarool ja Roskildel.

Euroopa tuuril esitleb DakhaBrakha oma värskeimat albumit "Ptakh" (ukraina keeles "Lind"), mille kallal bänd viimased paar aastat Kiievis Kaska stuudios tööd on teinud ning mis möödunud aasta detsembris ilmus. Plaadile jõudis 14 lugu ning suurema osa salvestus- ja miksimistööst tegi muusik ja produtsent Lesyk Omodada (Pyrih i Batih, Tik Tu). Albumil teeb kaasa ka tunnustatud Ukraina kirjanik ja muusik Serhi Žadan.

""Ptakh" on kroonika sellest, kuidas meie elu on muutunud," selgitas bänd. "Mõned neist lauludest sündisid ammu enne täiemahulise sissetungi algust, kuid suure sõja aastatel on need omandanud uusi, kohati lausa prohvetlikke tähendusi. Album peegeldab praeguse aja teravaid kontraste, põimides kirjeldamatut kaotusvalu vankumatu usuga tulevikku."

"Album on stiililiselt ja žanriliselt mitmekesine, võib-olla isegi pisut kaootiline. Kuid kaos kui millegi uue lähtekoht pole meid kunagi hirmutanud," lisas bänd. "Usume, et sellest muusikast saab mõnele inspiratsiooni ja teisele lootuse allikas ning kolmandale paik mõtisklusteks või uue teekonna algus meie muusikalisse universumisse."

Viimati esines Dakhabrakha Tallinnas 2023. aastal, kontseridarvustuses kirjutas Tristan Priimägi, et "raske on ette kujutada seda valu, millega nad oma misjonitööd peavad tegema, üritama surnutele mitte mõelda lootuses, et nende tegevuse tõttu saab neid tulevikus olema vähem".