Rahvusballeti tantsija Karina Laura Leškin toob publiku ette kaks lühiballetti

MTÜ Kultuuritähed toob publiku ette balletilavastuse "Öö ja päev", mis etendub 28. septembril Estonia teatri laval ning 5. oktoobril Ugala teatris. Koreograaf ja Eesti Rahvusballeti tantsija Karina Laura Leškini lavastus põimib kokku kaks eriilmelist lühiballetti.

Esimeses vaatuses avaneb publiku ees balletitantsija sisemaailm. See on lugu, kus peategelase valitud kutsumus peidab endas suurt ilu, kuid ka palju pinget ja psühholoogilist sügavust. "Elu balletitantsijana võib tunduda väga ideaalne ja idülliline, aga sellest võib väga kergesti saada ka vangla, kust on väga raske välja murda," kirjeldab Leškin.

Teises vaatuses liigub etenduse tegevus Pariisi kohvikusse. See on vastand esimesele vaatusele nii sisu kui loomeprotsessi poolest. "Jutustan läbi tantsu lugusid, mis on mind ümbritsenud," selgitas Leškin. Kohvikumelu keskmes on ootamatud kohtumised ja argised hetked.

Esimese vaatuse lähtepunktiks sai Ezio Bosso looming. "Olin sellest nii vaimustuses, et koreograafia hakkas ise tekkima," meenutas Leškin. Teise vaatuse Pariisi kohviku atmosfääri saadab Claude Debussy, Jacques Breli, Yolanda Rayo ja Charles Aznavouri looming.

"Öö ja päev" ühendab klassikalise balleti draamapõhise koreograafiaga, lavale astuvad üles Eesti Rahvusballeti ja Rahvusteater Vanemuise balletitantsijad.