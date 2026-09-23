ERSO tähistab 100. sünnipäeva filmifestivaliga

24. septembrist 5. novembrini toimub kino Artises ERSO filmifestival, mis toob seitsmel neljapäeval publiku ette muusikadokumentaalid ning tele- ja videosalvestised, milles ERSOl on oluline roll.

Filmifestival vaatab tagasi orkestri sajandipikkusele teekonnale, toob ekraanile ERSOga tihedalt seotud muusikud ja dirigendid ning annab võimaluse taas näha lavastusi, kus sümfooniline muusika kohtub teatriga.

Festivali avab saatesari "Kolmveerandsajand ERSO-ga", mis jälgib orkestri kujunemist 1926. aasta ringhäälinguansamblist kuni 2000. aastate alguseni. Programmis on ka Erik Norkroosi dokumentaalfilm "Neeme Järvi. Muusika üle kõige" ning kolm Gustav Mahleri loomingule pühendatud filmi, mille muusikalistes salvestustes osalevad ERSO ja Neeme Järvi.

Festivali kaks viimast õhtut toovad ekraanile ERSO koostööd teatriga. Linastuvad Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo lavastuste "Pööriöö uni" ja "Macbeth" videosalvestised. Mõlemas lavastuses dirigeerib ERSO-t Olari Elts.

"ERSO sajandisse kuuluvad kontsertide kõrval salvestused, filmid, televisioon ja koostöö teatriga. Filmifestival toob selle kõik korraga nähtavale. "Pööriöö une" ja "Macbethi" salvestused näitavad, kui kaugele võib sümfooniaorkestri roll tavapärasest kontserdist ulatuda." sõnab ERSO juhatuse liige Kristjan Hallik.

ERSO filmifestivali seansid toimuvad 24. septembrist 5. novembrini neljapäeviti kell 18 kino Artise väikeses saalis. Igale linastusele eelneb lühike sissejuhatus, mis avab filmi või saate tausta ja valmimislugu.

ERSO filmifestivali kava: