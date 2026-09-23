Camera Erotica hooaja avab Cleo Übelmanni eksperimentaalfilm "Mano Destra"

Mustvalgena filmitud ja 53 minutit kestev "Mano Destra" on hüpnootiline teos, mille keskmes on BDSM-suhe domina ja seotud naise vahel. Ent selle asemel, et jutustada lihtsalt lugu, uurib film liikumatust, ootust, kontrolli, vabadust ja piiranguid, muutes bondage'i omaette visuaalseks keeleks.

Erootilise ja BDSM-kino klassikaks peetav "Mano Destra" oli üks inspiratsiooniallikaid ka Peter Stricklandi filmile "The Duke of Burgundy".

Pärast linastust toimub vestlus Alina ehk Entangled Witchiga, kes on köiepraktiseerija, esineja, õpetaja ja Tallinnas tegutseva Kultus Clubi asutaja. Alina on aastaid tegelenud bondage'i ja shibari'ga, viies läbi etendusi, töötubasid, rope-sessioone ja domineerimisega seotud praktikaid.