Camera Erotica lõpetab kevadhooaja Carla Finco eriprogrammiga

1990 aastal Argentinas Río Negros sündinud ning praegu Barcelonas tegutsev Carla Finco õppis filmirežiid Buenos Airese Universidad del Cines ning töötab filmitööstuses alates 2012. aastast. Ta valiti 2017. aastal Buenos Airese noore kunsti biennaalile ning 2020. aastal Berlinale Talents Buenos Aires programmi. Režissööri ja fotograafina tegutsemise kõrval teeb ta koostööd ka Erika Lust Filmsiga, ühe mõjukaima stuudioga, mis kujundab kaasaegset feministlikku erootilist kino.

Finco looming keskendub erootikale, naiste seksuaalsusele, kehade mitmekesisusele ning iha ja naudingu erinevatele vormidele. Hetkel töötab ta oma esimese täispika mängufilmi My Revolution ning selle juurde kuuluva lühifilmi kallal.

Programmis linastuvad "Brush Me Softly", "In Her Nature" ja "I Follow Rivers" ehk kolm unenäolist ja intiimset lühifilmi, mis uurivad läheduse, puudutuse, võimu ja iha erinevaid vorme.

Pärast seanssi toimub vestlus Carla Fincoga, kus räägitakse uuest eksplitsiitse kino lainest, mille keskmes on esteetika, intiimsus, nõusolek ja alternatiivsed vaated seksuaalsusele.

Filmiürituste sari Camera Erotica alustab uue hooajaga sügisel