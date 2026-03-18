Camera Erotica toob vaatajate ette SXSW festivalil esilinastunud filmi "Fucktoys"

"Fucktoys" Autor/allikas: Kaader filmist
Filmiprogrammi Camera Erotica raames jõuab vaatajate ette mullu oma festivaliteekonda alustanud Annapurna Srirami mängufilm "Fucktoys". Kinos Sõprus toimuvale eriseansile järgneb ka video vahendusel vestlus filmi autoriga.

"Fucktoys" jälgib kaootilist osalise tööajaga seksitöötajat, kellele soos elav tarokaartide lugeja ütleb, et saatuse muutmiseks tuleb tal koguda 1000 dollarit ning tuua ohvriks tall. Selle peale hakkab filmi režissööri Annapurna Srirami kehastatud peategelane uskuma, et ta on neetud. Taaskohtudes oma sõbra Danniga asub ta neoonvalguses kulgevale odüsseiale läbi düstoopilise Trashtown USA, kohtudes teel veidrate tegelaste, sürreaalsete kõrvalepõigete ja kosmiliste ebaõnnestumistega.

Ajakiri Variety on filmi kohta öelnud, et tegu on "äärmiselt omanäolise, veidruste ja dekadentsiga küllastunud teosega, mis säilitab samal ajal intiimse ja hubase tooni, luues John Watersi laadse kaootilise maailma, mis mõjub ühtaegu värske ja ootamatuna."

Alates esilinastusest South by Southwest (SXSW) festivalil, kus Sriram pälvis eripreemia, on "Fucktoys" rahvusvahelisel festivaliringil palju tähelepanu saanud, linastudes suurtel festivalidel ja võites mitmeid auhindu. Lisaks erilinastusele jõuab "Fucktoys" peagi ka Eesti kinolevisse.

Toimetaja: Kaspar Viilup

