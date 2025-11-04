Camera Erotica näitab kaht märgilist Eesti kunstnikufilmi 2000. aastate keskpaigast

Liina Siibi "Vastumeelne keha" viib vaataja läbi Tallinna öiste tänavate, taustal intiimsed vestlused seksitöötajatega, uurides sel moel keha kui töö ja iha ühisvälja. Vaiksete intervjuude ja peene visuaalse väljenduse kaudu mõtiskleb Siib haavatavuse, tegutsemisvõime ja nähtavuse poliitika üle. Teos oli osa 54. Veneetsia biennaali Eesti paviljoni näitusest "Naine võtab vähe ruumi".

Jaan Toomiku dokumentaalfilm "Nähtamatud pärlid" toob vaatajate ette salajase vanglarituaali ja uurib, kuidas keha muutub identiteedi, iha ja vastupanu väljenduspaigaks. Toomik muudab selle tabutegevuse mõjuva ja hüpnotiseeriva kujundikeele abil mõtiskluseks vabaduse ja piirangute üle. Toomiku filmi peetakse veel tänapäevalgi üheks kõige provokatiivsemaks Eesti kaasaegse kunsti kehauurimuseks.

Seansi järel toimub vestlus kunstnik Liina Siibiga, kes räägib oma filmist, 2000. aastate alguse Eesti kunsti- ja ühiskonnamaastikust ning tollastest seksitöötajate sotsiaalsetest oludest.

Camera Erotica linastus toimub kinos Sõprus 6. novembril kell 20.00.