Camera Erotica avab kevadhooaja haridusliku linastusõhtuga kinos Sõprus

Film
"Eros" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Camera Erotica alustab oma kevadhooaega 19. veebruaril kinos Sõprus haridusliku linastusõhtuga, mis ühendab kino, intiimsuse ja avatud vestluse.

Õhtu keskmes on dokumentaalfilm "Eros" režissöörilt Rachel Daisy Ellisilt, mida on varem näidatud ka DocPointi programmis. Linastusele järgneb arutelu iha, naudingu ja seksuaalse suhtluse teemadel.

Dokumentaalfilm "Eros" viib vaataja Brasiilia motellide suletud uste taha, pakkudes haruldast ja ausat sissevaadet inimeste lähedusse, igatsusse ja haavatavusse. Film kujutab seksuaalsust elatud kogemusena ehk mitmetahulise, õrna ja sügavalt inimlikuna ning murendab levinud stereotüüpe intiimsuse ja iha kohta.

Pärast linastust on publik oodatud küsimuste-vastuste voorule ja arutelule koos Kristina Birk-Vellemaaga (Sekspositiiv). Vestluses süvenetakse filmis tõstatatud teemadesse, sealhulgas intiimsus üksikutele ja paaridele, nauding ja häbi, iha ning seksuaalsuse muutuvad vormid tänapäeva elus.

Toimetaja: Kaspar Viilup

