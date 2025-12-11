Camera Erotica lõpetab sügishooaja Maja Ray Borga intiimse dokfilmiga

Sügisene filmisari Camera Erotica jõuab 12. detsembril kulminatsioonini Rootsi filmitegija Maja Ray Borga dokumentaalfilmiga "Passion", mis avab ihaluse, intiimsuse, identiteedi ja eneseavastuse kihistusi läbi BDSM-i ja isiklike rituaalide prisma.

"Passion" jälgib režissööri isiklikku teekonda pärast hävitavat suhet, keskendudes sellele, kuidas ta seisab silmitsi traumaga, toetudes oma kogemustele queer-BDSM kogukondades Berliinis, Stockholmis ja Barcelonas.

Film uurib ka BDSM-i ja katoliikliku pärandi kokkupuutepunkte, põimides need intiimseks ja visuaalselt mõjuvaks tervikuks. Tulemuseks on kartmatu ja poeetiline lugu usaldusest, haavatavusest ja vastupidavusest, avatud pilk tervenemisele ning inimlikule ühendusele.

"Passion" on linastunud rahvusvahelisel areenil, sealhulgas CPH:DOX, Müncheni

dokumentaalfilmifestivalil ning mitmel teisel festivalil üle maailma. Eesti publikul avaneb võimalus näha filmi ainukordselt Kino Sõpruses. Linastusele järgneb vestlus režissööriga.

Arutelu pakub publikuile võimaluse süveneda filmi loomisse, selle teemadesse ja isiklikesse impulssidesse, mis teose sünnini viisid.