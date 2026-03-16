Taanis toimuval dokfilmide festivalil CPH:DOX tutvutatakse mitmeid kodumaiseid projekte

Viis Eesti filmiprodutsenti tutvustavad oma projekte ja otsivad koostöövõimalusi ühel maailma suurimal dokumentaalfilmide festivalil CPH:DOX.

Kopenhaageni rahvusvaheline dokumentaalfilmide festival toimub tänavu 11.kuni 22. märtsini. Eesti Filmi Instituudi korraldatud konkursi tulemusel sõidavad festivalile viis Eesti filmiprodutsenti, et tutvustada oma projekte ja otsida koostöövõimalusi ning kohtuda eri riikide rahastajate, festivalide esindajate ja müügiagentidega.

Rahvusvahelistele filmiprofessionaalidele tutvustab Eesti filmivaldkonna rahastus- ja kaastootmisvõimalusi Eesti Filmi Instituut. 16. märtsi õhtul toimub Eesti saatkonnas Kopenhaagenis ka Baltimaade delegatsioonide tutvumisüritus. Delegatsiooni kuuluvad produtsendid Liis Nimik (Klara Films), Susanna Räim (F-Seitse), Katri Rannastu (WildKino), Johan Huimerind (Dokfilm) ja Len Murusalu (ChronoLens).

Eesti Filmi Instituudi tootmisosakonna juht Viola Salu nimetab CPH:DOXi üheks olulisemaks dokumentalistide ja teiste valdkonna professionaalide kohtumispaigaks. "Delegatsioonidele loodud programm pakub produtsentidele väärtuslikku võimalust tutvustada töösolevaid projekte, kohtuda rahvusvaheliste kolleegidega ning luua kontakte võimalike koostööpartneritega," ütlebs Salu.

"Sellised kohtumised on sageli esimene samm tulevase koostöö suunas – võimalus rääkida oma ideedest, leida partnereid ja saada tagasisidet nii rahastajatelt, festivalide esindajatelt kui ka müügiagentidelt. Loodan väga, et sellest sünnib Eesti produtsentidele uusi sisukaid koostöövõimalusi ning see aitab meie dokumentaalfilmidel jõuda rahvusvahelise publiku ette."

Üks Eesti projekt on läbi tiheda valikusõela pääsenud ka CPH:DOX Rough Cut'i programmi, kus esitletakse viit järeltootmisfaasis filmi eesmärgiga leida levitajaid, müügiagente ja festivalipartnereid. Režissöör Maris Salumetsa isiklikust kogemusest lähtuvas dokumentaalfilmis "Sõda naiste vastu" ("War on Women") avastab autor, et tema ema toetab paremäärmuslikku liikumist. Salumets alustab seepeale ülemaailmset uurimisretke, et paljastada rahvusvaheline võrgustik, mis "traditsiooniliste pereväärtuste" sildi all õõnestab demokraatiat ja soolisi õigusi.

Produtsendid on Elina Litvinova, Monica Lazurean-Gorgan, Gregor Streiber ja Maris Salumets. Film valmib Eesti, Rumeenia ja Saksamaa koostöös ja pälvis eelmisel suvel ka Eurimages'i toetuse. "Sõda naiste vastu" peaks esilinastuma 2026. aasta lõpus või 2027. aasta alguses.

"Festivali turg on meie jaoks oluline võimalus tutvustada filmi rahvusvaheliste festivalide programmijuhtidele ja võimalikele partneritele. Kohtun seal nii müügiagentide, rahastajate kui ka juba kinnitatud toetajatega," ütles Maris Salumets. "Rahvusvahelise dokumentaalfilmi valmimine on pikk ja kulukas protsess ning iga sisuline tugi aitab filmi edasi."

CPH:DOX on üks Euroopa olulisemaid ja maailma suurimaid dokumentaalfilmide festivale, kus linastub tänavu üle 200 filmi. Eesti delegatsioon osales festivalil esimest korda 2025. aastal.