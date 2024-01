Eesti kaastootmisel valminud dokfilm "Ilvesmees" on võitnud nelja filmifestivali peapreemia

Soome režissööri Juha Suonpää dokumentaalfilm "Ilvesmees" ("Lynx Man") saadab festivalidel edu. Viimase paari kuu jooksul on film saanud neli festivali peaauhinda. Eesti kinodesse jõuab "Ilvesmees" 9. veebruaril.

Peale äramärkimist, mis anti filmile CPH:Doxil Nordic:Dox kategoorias, võitis film peaauhinna keskkonnateemadele keskendunud CINEMAMBIENTE filmifestivalil Itaalias. Seejärel tuli peaauhind Koreast Ulsan Ulju Mountain Film Festivalilt ning sellele järgnes Austrias toimuva International Film Festival Graz peauhind kategoorias "Inimene ja Loodus". 2023. aasta lõpus sai "Ilvesmees" peapreemia ka Hiina suurimalt dokfilmide festivalilt Guangzhou International Documentary Film Festival.

Film räägib loo Hannust, kes pärast lahutust ja rasket õnnetust elab üksi oma talus Lääne-Soomes. Tema maja ümber on keskkond, kus elab kõikvõimalikke metsloomi, sealhulgas Euraasia ilves, metskass, kes oli kuni viimase ajani peaaegu välja surnud. Kui Hannu leiab tee äärest surnud ilvese, on see nagu kohtumine vana sõbraga – ta mõistab, et lapsepõlves selles piirkonnas elanud ilvesed on tagasi tulnud.

Uue jõu ja eluhimuga täidetud Hannu seab üles rajakaamerad üle kogu oma maa. Peagi salvestavad 23 kaamerat kõike, põtradest hiirteni. Hannu hakkab ilveseid isiklikult tundma õppima, järgides nende harjumusi ja elupaiku, suhteid ja isiksuslikke iseärasusi. Ilvese vaim imbub Hannu maailma aina sügavamale, kuni ta leiab end ühena nendest.

Filmile on originaalmuusika loonud Puuluup, kogu filmi loomingulise helipoole eest vastutas helirežissöör, kokkusalvestaja ja helilooja Tanel Kadalipp. Filmi Eesti-poolne toimetaja ja kaasprodutsent on Liis Nimik (Klara Films). Filmi Soome-poolne tootja on Wacky Tie Films ning produtsendid Pasi Hakkio ja Niina Virtanen.