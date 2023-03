Põhja-Ameerika dokumentaalfilmifestivalil Hot Docs linastub neli Eesti filmi

Festival toimub sel aastal 28. aprillist kuni 7. maini. Eesti filmidest linastuvad festivalil režissöör Marianna Kaati "Viimane reliikvia", Liis Nimiku "Päikeseaeg", Anna Hintsi "Savvusanna sõsarad" ning Eesti kaastootmisel valminud Juha Suonpää "Ilvesmees".

"Hot Docs on üks Põhja-Ameerika olulisemaid dokumentaalfilmidele keskendunud festivale ning nii mitme Eesti filmi jõudmine selle kavasse on enneolematu. Veel enam, et kaks neist on lausa võistlusprogrammis. Rahvusvaheline esilinastus sellise kaliibriga festivalil on kvaliteedimärgiks väljavalitud filmidele ja tunnustus Eesti dokumentalistika kõrgele tasemele," ütles Eesti Filmi Instituudi dokumentaalfilmide ekspert Filipp Kruusvall.

Marianna Kaadi uue dokumentaalfilmi "Viimane reliikvia" maailmaesilinastus toimub rahvusvahelises võistlusprogrammis International Spectrum. Nelja aasta jooksul provintsilinnas Jekaterinburgis filmitud film on karm pilguheit elu absurdsusele Venemaal, kus enamik rahvast unistab keisririigi hiilguse taastamisest. Filmi tootis Baltic Film Production koostöös Norra Ten Thousand Image'iga.

Keskmise pikkusega filmide võistlusprogrammi on valitud Liis Nimiku autorifilm "Päikeseaeg" ning Hot Docsil leiab aset filmi Põhja-Ameerika esilinastus. Lisaks näidatakse filmi ka European Film Promotioniga koostöös toimuvas programmis The Changing Face of Europe.

"Päikeseaeg" tõstatab küsimuse kas ja kuidas peaks inimene looduse ja tema rütmidega kooskõlas elama õppima. Läbi värvikate tegelaste viiakse vaataja sügavale Eesti looduse keskele, otsides seda kõigile ühtemoodi tuttavat vabastavat tunnet, mis tekib, kui linn seljataha jääb. Filmi tootja on Klarafilms.

Klarafilms on kaastootja ka Juha Suonpää Soome-Eesti koostööfilmile "Ilvesmees", mille Põhja-Ameerika esilinastus toimub World Showcase programmis.

Äsja mainekal CPH:DOX filmifestivalil esilinastunud ning žürii eripreemia võitnud "Ilvesmees" räägib loo Hannust, kes elab üksi oma talus Lääne-Soomes. Kui Hannu leiab tee äärest surnud Euraasia ilvese, kes oli kuni viimase ajani peaaegu välja surnud, on see nagu kohtumine vana sõbraga – ta mõistab, et lapsepõlves selles piirkonnas elanud ilvesed on tagasi tulnud. Hannu hakkab ilveseid jälgima ning tundma õppima ning ivese vaim imbub Hannu maailma aina sügavamale, kuni ta leiab end ühena nendest.

World Showcase programmis linastub ka Anna Hintsi dokumentaalfilm "Savvusanna sõsarad". "Savvusanna sõsarad" on kaasaegne ja intiimne film naistest, kes suitsusauna kaitsvas pimeduses kokku tulevad, oma sügavamaid saladusi jagavad ning kehasse kogunenud häbi ja valu maha pesevad. Filmi tootja on Alexandra Film ning kaastootjaks Prantsusmaa Kepler22 Productions ning Islandi Ursus Parvus.