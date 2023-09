Oktoobris jõuab kinodesse Liis Nimiku dokfilm "Päikeseaeg"

Looduse lõputus ringkäigus on kõigil oma ülesanne - taimedel, seentel, putukatel ja loomadel... Nad leiavad alati oma tasakaalu, rütmi ja kooskõla. Seitsme aasta jooksul filmilindile üles võetud film viib vaataja Eesti kodudesse, kus elatakse rahulikult eemal maailma kaosest, looduse poolt etteantud rütmis. Aga inimliku loovuse südames on alati peidus üks pisike vastuhakk, mis ei taha järgida seda, mis on meile ette kirjutatud.

Dokumentaalfilm "Päikeseaeg " viib vaataja tema enda lapsepõlveradadele ning loob ruumi, kus on hea mõelda ja tunda, mida annab inimesele kontakt loodusega ja mis võiks juhtuda, kui see kaob.

"Päikeseaeg" on Liis Nimiku täispika dokumentaalfilmi debüüt, varasemalt on ta tegutsenud montaažirežissöörina mängufilmide juures (Veiko Õunpuu "Free Range" ja "Roukli", Martti Helde "Risttuules" ja Lauril Lagle "Portugal") ning produtseerinud dokumentaalfilme (Eeva Mägi "Lembri Uudu" ja "Süda Sõrve sääres" ning Carlos Lesmese "Üht kaotust igavesti kandsin"). Liis Nimik on ka BFMi montaažiõppejõud ning nooremteadur.

Filmi tootja on Klara Films, stsenaristid Liis Nimik ja Anti Naulainen, operaator Erik Põllumaa, montaažirežissöör Liis Nimik, helioperaatorid Mart Kessel-Otsa, Ann Reimann ja Nikita Shiskov, helirežissöör Israel Bañuelos ning produtsendid Edina Csüllög ja Liis Nimik.