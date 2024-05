Liis Nimiku "Päikeseaeg" võitis Serbias oma esimese rahvusvahelise preemia

Liis Nimiku dokumentaalfilm "Päikeseaeg" võitis Serbias Belgradis toimunud dokumentaalfilmide festivalil Beldocs parima rahvusvahelise filmi auhinna. Tegu on filmi esimese rahvusvahelise tunnustusega.

"Päikeseaeg" võitis auhinna parima rahvusvahelise filmi kategoorias.

"Liis Nimik on ühes suure tähelepanu ja täpse kadreeringuga ning aastaaegade vaheldumise ja Eesti maapiirkonna igapäevaelu kujutamisega loonud tagasihoidliku, kuid entusiastlikult vibrantse maailma, mis on küllastunud peaaegu et animalistlikust jõust," seisis žürii selgituses.

"Päikeseaeg " on Liis Nimiku režiidebüüt, mis viib vaataja tema enda lapsepõlveradadele ning loob ruumi, kus on hea mõelda ja tunda, mida annab inimesele kontakt loodusega ja mis võiks juhtuda, kui see kaob.

"Päikeseaeg" esilinastus eelmise aasta aprillis Šveitsis dokumentaalfilmide festivalil Visions du Réel. Praeguseks on film reisinud üle maailma 15-le festivalile.

Eestis on filmi "Päikeseaeg" auhinnatud kahel korral – film on saanud kulka aasta dokumentaalfilmi ning Docpointi noore filmitegija auhinna. "Päikeseaeg" oli ka Neitsi Maali nominent ning EFTA-del kandideeris nii parima dokumentaalfilmi, parima montaaži kui parima helirežii kategoorias.

Beldocs on üks Balkanimaade suurimaid dokumentaalfilmide festivale, mida korraldatakse 2008. aastast. Tänavu 17. korda toimunud festival leidis aset Belgradis 22.–29. maini.