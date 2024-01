DocPointi noore dokumentalisti preemia pälvisid Anna Hints ja Liis Nimik

"2023. aasta on eesti dokumentalistika jaoks olnud erakordne – dokumentaalfilmid "Päikeseaeg" ja "Savvusanna sõsarad" on saavutanud enneolematut rahvusvahelist edu, ent veelgi olulisem, need on läbi ja lõhki ehedad Eesti lood, mis tänu meisterlikule teostusele ja režissööride ainulaadsele nägemusele on saanud eesti dokumentaalfilmi visiitkaardiks, tähistades täiesti uut ajajärku meie filmikunsti jaoks," ütles festivali korraldaja Filipp Kruusvall. Ta lisas, et seda enam väärib esiletoomist, et nii Liis Nimik kui ka Anna Hints teevad nendega oma täispika dokumentaalfilmi režissööridebüüdi ja on hämmastavalt mitmekülgsed filmiloojad.

Liis Nimiku puhul hinnati ainulaadset kooslust režissöörist ja edukast produtsendist, kes on olnud ka mitmete väljapaistvate mängufilmide nagu "Free Range" ja "Risttuules" monteerija. See kogemus on andnud tema filmikeelele erilise läbitunnetatuse ja rütmitaju. Lisaks on ta produtsent, kes on välja toonud rahvusvahelistel festivalidel osalenud menuka dokfilmid "Üht kaotust igavesti kandsin" ja "Süda Sõrve sääres". Tema esimene täispikk dokumentaalfilm "Päikeseaeg" linastus 2023. aastal Visions du Réeli filmifestivalil Šveitsis. Liis Nimik õpetab BFM-is montaažikunsti ja oma doktorantuuriõpingutega seoses tegutseb ta hetkel Barcelona Pompeu Fabra ülikoolis.

Anna Hintsi kiideti kui mitmekülgset loojat – tegu on stsenaristi, režissööri, kunstniku, fotograafi, muusiku, keskkonnaaktivisti ja heliloojaga. Kõiki neid loometahke on ta suutnud kasutada ka filmikunstis. Tema lühimängufilm "Jää" pärjati 2018. aasta Eesti filmi- ja teleauhindadel parima lühifilmi kategoorias ja valiti üheksakümne rahvusvahelise filmifestivali võistlusprogrammi, võites hulgaliselt auhindu. Lühidokumentaal "Homme saabub paradiis" oli aga 2021. aastal üks enim kõneainet pakkunud ja keskkonnaalaselt mõjukamaid filme. Hintsi esimene täispikk dokumentaalfilm "Savvusanna sõsarad" esilinastus 2023. aasta jaanuaris Sundance'i filmifestivali maailmakino dokumentaalfilmide võistlusprogrammis, kus võitis parima režissööri preemia. See on esimene Eesti režissööri ja Eesti peatootmises valminud dokumentaalfilm, mis jõudnud ühele maailma viiest olulisimast filmifestivalist.

Noore dokumentalisti preemia antakse välja filmiloojale, kes paistab silma isikupärase filmikeelega ning kellel on julgust eksperimenteerida ja luua midagi seniolematut ning ambitsioonikat. Preemiaga kaasneb kaks 1500 euro suurust stipendiumit, mille väljaandmist toetab 2022. aastast Tallinna linn.