Docpointi korraldaja: Eesti filmitööstus on küllaltki noor ja dünaamiline

30. jaanuaril algab 15. sünnipäeva tähistav dokumentaalfilmide festival Docpoint Tallinn, mis toob vaatajateni parima dokfilmi Oscari lühinimekirjast suisa kolm filmi: "Apolonia, Apolonia", Tahavaatepeeglis" ning "Igavene mälu".

Festivali avafilmiks on Soome-Eesti koostöös valminud "Ilvesmees", mis on Docpointi korraldaja Filipp Kruusvalli sõnul ideaalne film festivali alustamiseks. "Ilves on ju üsna haruldane loom ja talle ei ole üldse lihtne ligi pääseda. Ilvesmehel on õnnestunud saada nendega väga lähedaseks ja sellest on säilinud palju visuaalset materjali ja filmil on ka oma filosoofiline taust," tutvustas ta.

Eesti dokfilmil läheb hetkel väga hästi, ka Neitsi Maali auhinna on viimasel kolmel aastal pälvinud just dokumentaalfilmid. Filippi sõnul on selle taga väga palju sihikindlat tööd.

""Savvusanna sõsarad" puhul on kõige väärtuslikum just see, et meie enda originaalne lugu, meie enda originaalne maailm on järsku kogu maailmas nõutuks saanud. Minu kõige suurem lootus on, et sellest võiks alguse saada omamoodi uus koolkond – mingi hetk tagasi vaadates filmikriitikud või filmiteadlased võib-olla sõnastavad, et see oli Eesti filmi uus laine," tõdes Kruusvall.

Eesti filmimaastikul on nii režissööride kui peategelastena eriti esile tõusnud just naised. "Ühest küljest on see hea, sest see näitab, et meil on kõik võimalused olemas ja meie filmitööstus on küllalt noor ja dünaamiline. Teisest küljest on siin muidugi ka omad murekohad ja eks me jõuame selle kurikuulsa palgalõheni. Ehk siis küsimus on, et kas üks põhjus, miks naised nii palju filme teevad, on ka selles, et nad on nii visad ja suudavad küllalt väikse sissetulekuga aastaid pusida nende projektide kallal ja need lõpuks välja tuua," mõtiskles filmiekspert.

Festivali eesmärk on näidata parimaid filme üle maailma ja viia vaataja väga erinevatesse punktides üle maailma. "Tahan eraldi rõhutada, et meil on kavas mitmed dokfilmid, mis on Oscari lühinimekirjas ehk siis need filmid, mis kandideerivad parima dokfilmi Oscarile. Näiteks "Igavene mälu", mis võitis Sundance filmifestivali. Naljaga pooleks võib öelda, et sel aastal on kaks olulist filmi, mida peab ära nägema: need on "Savvusanna" ja "Igavene mälu", mis on üle aastate üks kõige ilusamaid armastuslugusid dokfilmis," tutvustas Kruusvall.