ETV2 toob vaatajateni DocPointi teisipäevad

"Läinud on jäänud"

7. jaanuaril kell 22.30



New Delhis sündinud režissöör Varun Trikha rändas aastaid kaameraga Setomaal, et jäädvustada sealsete inimeste lugusid ning nende suhestumist mineviku ja olevikuga. Riigipiiride tõttu lõhkikistud ajalooline Petserimaa on paik, mis paneb mõtisklema kaotusest, eraldusest, lahkumissunnist ning soovist oma kultuuriga taas ühendust leida.

Kuue aasta vältel tõmbab Varun Trikhat ikka ja jälle tagasi kolme kohaliku juurde, kes on otsustanud jääda sellele eikellegimaale. Nad üllatavad teda lugudega oma unenägudest, mis möödunut ja pöördumatult kaotatut leevendavad. Omapärasel moel äratavad need lood üles ka režissööri enda mälestused ja otsingud.

Ühel ööl, hüljatud majas peavarju leidnuna, näeb ta salapärast und oma ammulahkunud vanaisast, keda ta pole kunagi kohanud, ning ta otsustab välja selgitada, kes tema vanaisa tegelikult oli.

Oma poeetilises, visuaalselt ja tähenduskihtidelt rikkas filmis paotab Varun Trikha unenäolise ukse korraga nii Eesti kui ka India ühiskonna haavadesse ning oma isiklikku perekonnalukku.

"Nõukogudeaja bussiootepaviljonid"

14. jaanuaril kell 22.30



Paljude festivalide võistlusprogrammi valitud dokumentaalis rändab Kanada fotograaf Christopher Herwig endise NSV Liidu vabariikides Ukrainast Usbekistanini, Armeeniast Kaug-Ida Siberini, läbides 50 000 kilomeetrit, et leida haruldasi bussiootepaviljone.

Nende omamoodi arhitektuuripärlite loojatel on jutustada põnevaid lugusid, kuidas bussipeatustest sai loomevabaduse väljendus inimõigusi maha surunud süsteemis.

"Ilvesmees"

21. jaanuaril kell 22.30



Režissöör Juha Suonpää südamlik dokumentaal räägib mehe ja ilvese sõprusest. Hannu elab pärast lahutust ja rasket õnnetust üksi oma talus Lääne-Soomes. Tema maja ümbruskonnas elab igasuguseid metsloomi, sealhulgas Euraasia ilves, metskass, kes oli kuni viimase ajani peaaegu välja surnud.

Kui Hannu leiab tee äärest surnud ilvese, on see nagu kohtumine vana sõbraga. Ta mõistab, et lapsepõlves selles piirkonnas elanud ilvesed on tagasi tulnud. Ta seab oma maale üles rajakaamerad ja õpib kohalikke ilveseid isiklikult tundma. Ilvese vaim imbub Hannu maailma aina sügavamale, kuni ta hakkab muutuma üheks nendest.

"Ilvesmees" on valminud Eesti ja Soome koostöös. Filmile on originaalmuusika loonud Puuluup, kogu filmi loomingulise helipoole eest vastutas helirežissöör, kokkusalvestaja ja helilooja Tanel Kadalipp. Dokumentaali on saatnud edu ka mitmetel festivalidel.

"Tukdam: maailmade vahel"

28. jaanuaril kell 22.30



Donagh Colemani dokumentaal uurib nähtust, mis ähmastab piiri elu ja surma vahel ennenägematul moel. Olekus, mida Tiibeti budistid kutsuvad tukdam'iks, surevad kõrgeltarenenud budismi praktiseerijad teadlikult kontrollitud viisil. Kuigi nad on biomeditsiiniliste standardite kohaselt surnud, jäävad nad sageli mediteerimisasendisse istuma.

Tähelepanuväärsel kombel säilitab nende nahk elastsuse ja sära ning nende kehad püsivad pärast kliinilist surma lagunemismärkideta päevi, mõnikord nädalaid. Jälgides murrangulist teaduslikku uurimistööd tukdam'i kohta ja näidates Tiibeti budistide väga isiklikke suremise lugusid, kõrvutab film teaduse ja Tiibeti vaatenurki, püüdes lahti harutada tukdam'i saladust.