DocPoint toob vaatajateni tänavuste suurfestivalide võidufilmid

4.–9. veebruarini toimuva 16. rahvusvahelise dokumentaalfilmifestivali DocPoint Tallinn programmi keskmes on teemad, mis räägivad isiklikest mälestustest ja läbielamistest läbi arhiivimaterjalide ning armastusest läbi raskuste.

Tänavuses DocPoint Tallinna programmis linastub kokku 41 tippdokki üle kogu maailma, nende seas ka mitmed tänavuste suurfestivalide võidufilmid nagu tunnustatud arthouse-lavastaja Albert Serra San Sebastiani peaauhinna pälvinud matadooridokk "Üksilduse pärastlõunad" ja festivali mulluse erikülalise Mark Cousinsi tänavune Karlovy Vary festivali parimaks filmiks valitud "Pilguheit sügavikku", inglise abstraktsest maalikunstnikust Wilhelmina Graham-Barnesist.

"Üksilduse pärastlõunad" Autor/allikas: Kaader filmist

DocPoint Tallinn näitab ka üht tänavust kõmupakkuvamat dokki, Palestiina ja Iisraeli ajakirjanike koostöös valminud teost "Pole muud maad", mis põhjustas läinud aasta Berlinale esilinastuse järel suure furoori, võitis parima dokfilmi Euroopa filmiauhinna ja on praegu üks põhilisi Oscari-kandidaate.

"Pole muud maad" Autor/allikas: Kaader filmist

Sundance'il on auhinnatud veel üks Oscari-favoriidiks peetav "Sugarcane" kui ka Himaalaja ööliblikatest rääkiv "Nokturnid". IDFA võidufilmidest tuleb näitamisele rohujuuretasandil Ameerika poliitikat läbi valgustav "Ameerika pastoraal", lisaks provokatiivse rumeenia režissööri Radu Jude uus film "Kaheksa postkaarti utoopiast", mis koosneb täielikult Rumeenia telereklaamidest ning Iraani hävitamisele mõeldud koduvideotel põhinev "Minu varastatud planeet", mis pälvinud tunnustust kümnetelt festivalidelt.

"Nokturnid" Autor/allikas: Kaader filmist

"Selle aasta DocPoindi peamiseks teemaks võib julgelt nimetada suurepäraste arhiividokkide võidukäiku. Meilgi on kavas rohkelt dokumentaalfilme, mis põhinevad arhiivi oskuslikul, efektsel ja tundlikul kasutamisel," ütles festivali kunstiline juht Filipp Kruusvall. "Ja kuigi filmid toetuvad mineviku materjalidele, on need lähenemiselt äärmiselt moodsad ja kaasaegsed," lisas ta.

Tänavuses DocPoint Tallinna programmis on senisest enam ka korduslinastusi, et huvilised saaksid kõik soovitu ära vaadata. Seetõttu on Tallinnas lisaks Sõprusele ja Artisele seekord kaasatud ka Kai Noblessneri kinosaal, kus tulevad linastamisele kordused ja kunstide teemalised filmid.

Festivali kogu programm on leitav siit.