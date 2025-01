DocPoint toob veebruari alguses välja uued Eesti dokumentaalfilmid

Tänavuse DocPoint Tallinna kavas jõuavad esmakordselt suurele ekraanile neli uut filmi Eesti ajaloost ja kodumaistest kultuurivaldkonna suurkujudest. Festivali programmijuht Filipp Kruusvall ütles, et need on tugevaks avanguks uuele filmiaastale: "Seekord on kõik filmid keskendunud ajaloole ning kasutavad loo jutustamiseks oskuslikult palju huvitavat arhiivimaterjali – me näeme lugusid alates teisest maailmasõjast, läbi nõukogude aja tumedamate aastate kuni 1990. aastate vabanemiseni välja."

"Sal-Saller: See on see, mis paneb elama" Autor/allikas: pressimaterjalid

Madis Ligema portreefilm "Sal-Saller: See on see, mis paneb elama" räägib ühe avalikkuse eest kõige enam oma eraelu isoleerinud rokkstaari Hendrik Sal-Salleri loo. Filmi fookuses on Sal-Salleri karismaatiline isik ja loominguline teekond – varane pungiperiood Eestis, taassünd rokkbändi frontman'ina Soomes ning naasmine Smilersiga Eestisse juba tõelise staarina. Filmi illustreerivad rohked lahedad arhiivimaterjalid eri kümnenditest, kui bänd valmistub oma 30. juubeli suureks ülesastumiseks.

Tarmo ja Toomas Urb (1982) Autor/allikas: Arno Saare

Dokumentaalfilmi "Päikese kodanik" peategelased on tuntud muusikud-vennad Tarmo ja Toomas Urb. Filmis keskendutakse 1980. aastatele nende elus, kui neil oli plaan NSV Liidust lahkuda, kuid ebaõnnestunud katsete järel prooviti neid ühiskonnast erinevate meetoditega eraldada. Tarmo Urb lehitseb oma toimikuid ning film heidab tunnistuste, dokumentide ja KGB toimikute kaudu pilgu Nõukogude süsteemi rusuvasse olemusse, kus vennad Urbid püüdsid elada teistsugust, vaba elu. Riho Västriku lavastatud "Päikese kodanik" ongi film lõputust vabadusejanust, dissidentlusest ja muusikast NSV Liidus.

"Lindprii" Autor/allikas: Pressimaterjal

Liina Keevalliku filmilooline teos "Lindprii" räägib režissöör Vladimir-Georg Karasjov-Orgusaarest ja tema 1971. aasta suurteosest – ligi neljatunnisest telemängufilmist "Lindpriid", mis pääses napilt täielikust hävitamisest. Eesti ühe andekaima režissööri Karasjovi ebatavaline elusaatus saab põhjalikult lahti räägitud ja avaldatakse ka mitmesugust huvitavat taustainfot nii "Lindpriide" tegemisest kui ka järellainetusest: autori põgenemisest Prantsusmaale ja rasketest valikutest piiri taga. Kuna "Lindprii" tootmisperiood on olnud nii pikk, siis näeme ekraanil kõnelemas ka mitmeid juba meie hulgast lahkunud inimesi, nagu Ago-Endrik Kerge, Tõnu Aav ja Ada Lundver ning filmi helilooja Veljo Tormis.

"Lahkumine Tallinnast" Autor/allikas: Pressimaterjal

Kiur Aarma ja Jaak Kilmi "Lahkumine Tallinnast", täielikult arhiivimaterjalidest koosnev film, heidab valgust Juminda katastroofile. Selles 1941. aastal Juminda poolsaare lähistel toimunud Eesti suurimas merelahingus hukkus rohkem inimesi, kui Pearl Harbouri või Dunkirki lahingutes. Juminda on aga olnud nii eestlastele kui muule maailmale suuresti tundmatu lugu, sest sündmuse meenutamine ei tee au ei NSV Liidule ega ka hiljem sõjas kaotanud Soomele ja Saksamaale. Filmis kombineeritakse ainulaadseid arhiivikaadreid kümnete inimeste mälestustega sellest traagilisest juhtumist.

DocPoint Tallinn leiab tänavu aset 4.–9. veebruaril Tallinna kinodes Sõprus, Artis ja Kai ning Tartu Elektriteatris.

Festivali programm avalikustatakse reedel, 17. jaanuaril.