Ligema Sal-Salleri portreefilmist: uurin, miks ta looming meid igal pool kogu aeg saadab

Veebruaris esilinastub dokumentaalfilmide festivalil Docpoint režissöör Madis Ligema portreefilm "Sal-Saller: See on see, mis paneb elama".

"Selle projekti juured ulatuvad ilmselt kaugesse lapsepõlve, kus meie kõikide suhted Hendrik Sal-Salleri ja tema loominguga peituvad," sõnas Madis Ligema ja lisas, et ta ei tea ühtegi eestlast, kes võiks end tõsiselt eestlaseks pidada ilma, et ta teaks mõnd rida Hendrik Sal-Salleri teksti. "Sealt need mõtted pihta hakkavad."

Täpsem mõte filmi teha tekkis 2019. aastal, kui ta oli koos Triin Ruumetiga Muhumaal sõpradel külas ja see oli korralik mitmepäevane pidu, mille taustaks mängis kogu aeg Sal-Salleri looming. "Me jäime mõtlema, et kuidas see nii on, et saadab meid kogu aeg igal pool ja selle küsimusega maadeldes leidsimegi, et see on õige hetk teha dokki ja uurida, millest see tuleb, et ta kirjutab nii häid tekste ja meloodiaid."

Kui Ligema seda mõtet Sal-Sallerile endale välja pakkus, siis oli ta selle mõttega igati päri. "Meie koostöö on seni olnud ka väga meeldiv," ütles režissöör.

"Meil esialgu oli planeeritud kümmekond võttepäeva, neid tuli muidugi väga palju rohkem, aga tasapisi sisse kaevudes sai selgeks, et Sal-Salleriga seonduvat on aastate jooksul väga palju salvestatud, seda on väga-väga palju, aga veel enam me leidsime, et kui 1990. aastatel tuli käsikaamera buum, siis ansamblis oli neid lausa kaks tükki ja 1996. kuni 2004. aastani on väga palju materjali, mida nad on ise filminud," selgitas Ligema.

Ta tõi välja, et selle filmiga alustades ei osanudki nad ette kujutada, et materjali võiks nii palju olla. "See on võtnud tohutult aega ning seetõttu on ka see film veninud, materjali kogus, mis me oleme digiteerinud, on tohutu," mainis ta ja lisas, et tänu suurele arhiivile on aga film lõpuks väga värvikas.

"Kaamerasse rääkivad inimesed on minu jaoks liiga lihtne lahendus, ma tahan midagi keerulisemat leida, seetõttu pole ma võtnud väga palju kaasteeliseid kaamera ette ja lasknud neid rääkida Sal-Sallerist, pigem on meil sellised momendid, kus me oleme bändiga reisil, backstage'is, kontserdil või lavalt just tulnuna ning me oleme suutnud tabada sellise hetke, kust ta on tema ise, ehe," ütles ta.