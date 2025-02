Tristan Priimägi: DocPoint pakub filme, mis on tele või kinolevi jaoks liiga imelikud

DocPointi ühe korraldaja, Tristan Priimäe sõnul näitavad dokumentaalfilmide kõrget taset auhinnad ja äramärkimised suurtel filmifestivalidel.

"Praegu on ilmselgelt dokumentalistika tugevamat rolli vaja ühiskonnas. Me oleme keset päris sõda, keset kultuurisõdasid. Kui mängufilm pakub eskapismi, siis läbi dokumentalistika on meil võimalik näidata maailma, mitmekesisust," sõnas Priimägi.

Priimäe sõnul on DocPointi eesmärgiks näidata keskmisest julgemaid filme. "Kõik pakuvad mingit sisu – platvormid, kinod – kõigil on oma nägemus sellest, mis asi on audiovisuaalsus. Ma usun, et meil peab olema müügiargument näidata asju, mida mitte keegi teine ei näita. On asju, mis on liiga imelikud tele või kino jaoks, mis on kunstiliselt väga tugevad, mida peab otsima kaugemalt ja sügavamalt. Me näitame asju, mis on julgemad kui keskmine," rääkis Priimägi.

Priimäe sõnul peegeldub tänavustes filmides tehnika kiire areng, mis võimaldab tegelastele pugeda lähemale, kui see veel mõnda aega tagasi võimalik oli. Palju on ka näiteks arhiivifilme.

"Arhiivi kasutatakse palju julgemalt, huvitavamalt, osavamalt, see on seotud ka sellega, et arhiivi käsitlemine on lihtsustunud tänu sellele, et on AI. Seetõttu on arhiiv muutunud uueks dokumentalistide mängumaaks. Arhiiv seostus tihti vanamoelisusega, meie programmi vaadates saab selgeks, et see nii ei ole. Need on uued moodsad ägedad filmid, mis võtavad arhiivi ja toovad tänapäeva," sõnas Priimägi.

DocPoint kestab kuni pühapäevani, festivali kavas on üle neljakümne filmi.