Eesti teleseriaal valiti esimest korda Berlinale seriaalituru programmi

Elisa originaalsari "Minu kallis ema" valiti 75. Berliini filmifestivalil toimuvale seriaaliturule Berlinale Series Market Selects. Tegemist on seni esimese Eesti telesarjaga, mis on sellisel tasemel rahvusvahelist äramärkimist leidnud.

Eesti Filmi Instituudi (EFI) juhi Edith Sepa sõnul on see märkimisväärne saavutus, sest konkurents maailma seriaaliturul on tihedam kui kunagi varem. ""Minu kalli ema" valimine Berlinale TV-sarjade programmi Berlinale Series Market Selects on Eesti telesarjade jaoks erakordne tähis. Berlinale festival on maailmas üks tuntumaid ning nende telesarjade programm on kiiresti kujunenud platvormiks, kus tõstetakse esile kõige kaasahaaravamaid lugusid. Eesti jaoks tähendab see nii meie lugude omapära kui ka tegijatele rahvusvahelist tunnustust," selgitas Sepp.

""Minu kalli ema" osalemine programmis toob Eesti tele- ja filmitööstusele laiemalt nähtavust ning avab uksi uutele võimalustele, olgu selleks rahvusvahelised koostööprojektid, laiem publik, aga ka Eesti oma lugude tugevam esindatus rahvusvahelisel tasandil. See hetk tõestab, et meie lood ja meie looming suudavad pakkuda midagi erilist ning kõnetavad vaatajaid mitte ainult Eestis, vaid ka laiemalt maailmas," ütles Sepp.

Mitmetest tõsielulistest sündmustest inspireeritud kuueosaline nordic-noir-stiilis psühholoogiline põnevik jutustab pingelise ja sünge loo noorest naisest Alinast. Naise keeruline minevik rullub vaatajate ees lahti pärast seda, kui tema ema leitakse jõhkralt tapetuna mererannast. Uurimise käigus hägustub piir ohvri ja manipulaatori vahel, tekitades küsimusi Alina rolli kohta: kas ta on külmavereline manipulaator või hoopis ohver?

Elisa Eesti sisujuhi Toomas Ili sõnul on "Minu kallis ema" Elisa jaoks esimene rahvusvaheline kaastootmisprojekt. "Nende traagiliste ja sügavalt puudutavate lugude ekraanile toomisel on meie partneriteks Zolba Productions Eestist ja FILM.UA Ukrainast, viimase panus on märkimist vääriv just sarja järeltöötlusfaasis, et vaatajani jõudev visuaal annaks kvaliteetseimal moel edasi nende teemade sügavust ja keerulist olemust. Rahvusvahelisel filmi- ja seriaaliskeenel on Berlinale üks peamisi suunanäitajaid. Eestis arendatud, kirjutatud ja toodetud telesarja jõudmine samale lavale maailma tippudega täidab südame tänutundega kogu meie tiimi ja suurepäraste näitlejate ees," ütles Ili.

"Minu kalli ema" Eesti esilinastus toimub novembris Pimedate Ööde filmifestivalil, peale mida jõuab sari kodupubliku ette Elisa Huubi vahendusel.

Sarja režissöör on Doris Tääker ja stsenarist Raoul Suvi. Peamistes rollides astuvad üles Doris Tislar, Elina Reinold, Indrek Ojari, Saara Pius ja teised tuntud Eesti näitlejad. Sarja produtsent on Jevgeni Supin, stsenaariumi arendajad Tiina Lokk, Raoul Suvi ja Toomas Ili. "Minu kalli ema" rahvusvahelise levi eest hoolitseb FILM.UA Distribution.

75. Berliini rahvusvaheline filmifestival Berlinale toimub 13.–23. veebruarini 2025.