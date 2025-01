"Naerata ometi" valiti Berliini filmifestivali arhiivifilmide programmi

Leida Laiuse ja Arvo Iho mängufilm "Naerata ometi" valiti 75. Berliini filmifestivali programmi Berlinale Classics. See on esimene kord ajaloos, kui Eesti film linastub Berlinale mainekas arhiivifilmide programmis.

"Kätte on jõudnud Leida Laiuse renessanss," rõõmustas Eesti Filmi Instituudi pärandiosakonna projektijuht Triinu Keedus. "Kahe aasta eest linastus Karlovy Vary rahvusvahelisel filmifestivalil Laiuse "Varastatud kohtumine". Hiljuti restaureeritud "Naerata ometi", mis oli Laiuse eelviimane, Iho esimene lavastajatöö, on esimene Eesti film programmis Berlinale Classics, mis koondab arhiivifilmide absoluutset koorekihti."

"Naerata ometi" on ühtaegu nii mässava noorsoo, kui hääbuva Nõukogude Liidu sotsiaalkriitiline portree, jutustatud läbi 16-aastase Mari silmade. Filmi tasemest annab tunnistust UNISEF preemia 1987. aasta Berliini filmifestivalilt. "Meil on väga hea meel, et film naaseb Berlinalele pärast 1987. esilinastust," sõnab Dr. Rainer Rother, Berlinale Classics juht.

"Meid paelus Leida Laiuse ja Arvo Iho unikaalne visuaalne loojutustamise viis. 16-aastasest orvust rääkiv film avab vaatajate ees teismeliste väljendusrikka maailma, mis jääb teispoole lastekodus valitsevaid riiklikke piiranguid," selgitab Rother valiku tagamaid, tõstes esile ka filmi restaureerimise kvaliteeti.

Kokku linastub 2025. aasta Berlinale Classics programmis kaheksa värskelt digirestaureeritud filmi – seitse neist on maailma, üks rahvusvaheline esilinastus. Filmid haaravat viit kümnendit, ulatudes 1930. kuni 1980. aastateni.

Berlinalel esindavad filmi kaasrežissöör ja operaator Arvo Iho ning osatäitjad Monika Raide ja Hendrik Toompere. Restaureeritud filmi maailma esilinastus toimus PÖFF-i programmis "Vana kuld. Klassika ärkab ellu".

"Naerata ometi" digiteeriti 6K resolutsioonis Rahvusarhiivis ja restaureeriti 4K resolutsioonis Locomotive Classics poolt 2024. aastal.

Maailma filmifestivalide tippu kuuluv 75. Berliini rahvusvaheline filmifestival toimub 13.–23. veebruarini.