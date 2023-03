Filmiarhiivi direktor: Laiuse filmipärand on ajas aktuaalsemaks muutunud

26. märtsil on režissöör Leida Laiuse 100. sünniaastapäev. Esmaspäevast kuni pühapäevani kesteva juubelinädala jooksul saab Laiuse filme vaadata Tallinna ja Tartu kinodes ning valik filmidest on leitav ka Jupiterist ja Arkaadrist.

Tartu Elektriteatris ja kinos Sõprus linastuvad retrospektiivi raames kõik Laiuse täispikad mängufilmid, näitamisele tulevad ka Laiuse kaks dokumentaalfilmi, "Sündis inimene" ja "Lapsepõlv", millel on oluline sisuline seos autori viimaste mängufilmidega "Naerata ometi" ja "Varastatud kohtumine". Jupiterist saab vaadata aga Laiuse "Libahunti".

Filmiarhiivi direktor Eva Näripea kinnitas, et Leida Laiuse filme võib vabalt võrrelda Nõukogude Liidu uue laine kinoga.

"Pärand, mis ta jättis, ei olnud kvantitatiivselt väga suur – kuus mängufilmi, mõned dokfilmid, paar lühifilmi, aga mina ütleks, et see pärand on väga hästi ajale vastu pidanud ja pigem isegi ajas aktuaalsemaks muutunud, kui see võimalik on," mõtiskles Näripea.

Lisaks avatakse Laiusele 26. märtsil Tallinna kesklinnas Lembitu pargis mälestuspink, millega tehakse Laiusele ja tema loomingule suur kummardus.