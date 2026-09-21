Eestlanna Karin Laansoo aitab USA väikelinna kunstikaardile tuua

Sündmuse suuremaks eesmärgiks on ajaloolise Erie kanali ümbruse taaselustamine. 1825. aastal valminud ligi 600 kilomeetri pikkust kanalit peeti omal ajal suureks ehitusinsenertehniliseks imeks. Tänapäeval on paljud kanaliäärsed unustuste hõlma vajunud.

Medina triennaali kunstiline juht Karin Laansoo rääkis saates "OP", et trennaali toimumise taga on üks Ameerika suuremaid energiafirmasid, mis nägi kaasaegset kunsti kui võimalust regiooni majandust toetada ja meelitada sinna rohkem turiste.

"Me tegelikult praegu tagasi vaadates üldse ei hoomanud kui suur, ambitsioonikas ja keeruline see projekt saab olema. Keegi ei teadnud Medinast mitte midagi. Ma ei räägi ainult rahvusvahelistest kunstnikest, ma räägin inimestest, kes elavad siit tunni aja kaugusel – 39 kunstikust ainult üks oli varem Medinas käinud, sest ta on Buffalos sündinud ja käis lapsena koos isaga Medinas," rääkis ta.

Medina hiilgeaeg jääb 19. ja 20. sajandi vahetusse. Õitsengu põhjuseks oli kohalik liivakivi, mille kaevandamine ja transport andis tööd tuhandetele inimestele, paljud neist olid sisserändajad Euroopast.

Ajalooõpetaja Todd Bensley sõnul aitab triennaal Medina taas kaardile panna.

"Meie ümber on kaks suuremat linna, Rochester ja Buffalo. Meist ei pruugita nii väga mõelda, aga kui siia tullakse, siis nauditakse seda, mida nähakse. See on tüüpiline 19. sajandi Ameerika linn. Meie peatänav on hästi säilinud. Linnas on palju tublisid ettevõtteid. Peame ainult inimesed siia tooma ja nad armuvad Medinasse," ütles ta.

Medina triennaali jaoks taastati kaks enam kui sajandi vanust hoonet. Endisest hotellist sai külastuskeskus ning viimased 30 aastat tühjana seisnud põhikoolihoonest sai peamine näitusesaal. Viimasest leiab ka eestlanna Kärt Ojavee lõhnavad teosed, mis üritavad edasi anda seda, kuidas Medina lõhnab.

"Kärt tuli eelmisel aastal Medinasse uurimisvisiidile. Ta veetis siin nädal aega ja üritas leida seda lõhna, mis iseloomustab Medinat kõige rohkem. Ta jäi ühe spetsiifilise õunasordi juurde, mille nimi on Honeycrisp. Kärt hakkas ekstraheerima erinevaid lõhnu õunaõitest, mullast, seemnest," kirjeldas Laansoo.

Toronto biennaali asedirektor Susanna Rosenstock tunnustas triennaali korraldajate ettevõtlikust ja nentis, et meeskond on teinud uskumatut tööd.

"Oli tõsine töö tuua eksponaadid väiksesse linna, kus võib-olla puudub näituste jaoks vajalik infrastruktuur, mis suurlinnas oleks kohe saadaval. Kuigi olen siin olnud vaid ühe päeva, siis inimesed ja vabatahtlikud olid väga elevil ja tänulikud, et see näitus siin toimub. See on Medina jaoks unikaalne ja näitab linna omapära. See on eriline ükskõik millise muu näitusega võrreldes, kuna näed oma elukohta igapäevasega võrreldes teistmoodi," tõi ta välja.

Laansoo sõnul on külastajate tagasiside olnud ülevoolavalt positiivne. "Sõnad, mida inimesed kasutavad: fenomenaalne, uskumatu, elumuutev, inspireeriv," kirjeldas ta ja lisas, et ka kriitikud on ettevõtmist tunnustanud. "Kriitikud ütlesid, et see uus algatus 2026. aasta 20 olulisema kunstisündmuse hulgas."