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Pildid: Ojavee ja Heinsalu esitlevad Ameerikas lõhnast lähtuvat kunstiteost

Kunst
Juss Heinsalu ja Kärt Ojavee
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19 pilti
Kunst

Juuni alguses avati New Yorgi osariigis Medinas esmakordselt uus kaasaegse kunsti triennaal peateemaga "Kõik, mis meid hoiab". Rahvusvahelise programmi kujundasid Karin Laansoo ja Kari Conte, Eestit esindavad Kärt Ojavee, Juss Heinsalu ja Roland Reemaa.

7. septembrini kestev kunstitriennaal toimub Medinas ning toob kokku 39 kunstnikku maailma eri paigust. Enam kui 100 kunstiteost ja installatsiooni on eksponeeritud kümnes näitusepaigas üle kogu linna – endises kirikus, parkides, haiglas, raudteemuuseumis, teatris ning linnast läbi jooksva ajaloolise Erie kanali äärsetel aladel. 

Triennaali tarbeks renoveeriti kaks enam kui sajandivanust hoonet. Endises hotellis avati külastuskeskus ning peamise näitusepaigana võeti kasutusele Medina põhikool, mis oli seisnud tühjana ligi 30 aastat. Kõik näitused ja avalikud programmid on külastajatele tasuta. 

Medina triennaali peetakse üheks tähelepanuväärsemaks uueks kunstialgatuseks Ameerika Ühendriikides. Mainekas kaasaegse kunsti ajakiri Art in America on valinud selle maailma 20 olulisema suvise kunstisündmuse hulka. Erakordseks teeb selle asjaolu, et nii suure rahvusvahelise haardega sündmust ei ole varem nii väikeses Ameerika kogukonnas korraldatud. 

Peateema "Kõik, mis meid hoiab" ("All That Sustains Us") uurib nähtavaid ja nähtamatuid süsteeme, mis hoiavad koos kogukondi, keskkonda ja ühiskonda. Teosed käsitlevad hoolimist, vastupidavust, ökoloogiat, töö väärtust, taastumist ja inimeste suhet ümbritseva keskkonnaga. Eesmärk on tuua kaasaegne kunst väljapoole tavapäraseid kunstikeskusi ning siduda rahvusvahelised kunstipraktikad kohalike kogukondade, maastike ja lugudega. 

"Triennaali loomine nullist on olnud erakordne protsess – mitte ainult mahu ja ambitsioonikuse, vaid selle potentsiaalse mõju tõttu kohalikule kogukonnale. Medinas on see ühise eesmärgi nimel kokku toonud inimesed, kes muul ajal kuuluvad poliitilistesse vastasleeridesse," ütles kuraator Karin Laansoo.

Eestit esindavad Kärt Ojavee, Juss Heinsalu ja Roland Reemaa. Reemaa osaleb Lina Lapelytė triennaali jaoks valminud uue teose tiimis arhitektina.

Kärt Ojavee uus teos "Õie ja südamiku vahel" (2026) valmis koostöös Juss Heinsalu ja Heron Vrubeliga ning võttis lähtekohaks lõhna. 2025. aasta sügisel alustas Ojavee Medinas lõhnade kaardistamisega ja jõudis õunasordini "Honeycrisp", mis on üks Ameerika populaarseimaid puuvilju. 

Õunapuu õitest, viljakoortest, seemnetest, puidust ja ümbritsevast pinnasest pärinevad lõhnad moodustavad ruumis sensoorse terviku. Tekstiilides põimuvad viited kohalikele käsitöötraditsioonidele ning õunaaedade ökoloogilistele suhetele, kus tolmlemine, ristumine ja pidev muutumine kujundavad nii taimi kui ka keskkonda. 

Toimetaja: Annika Remmel

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