X!

Pildid: selgusid 2025. aasta kultuurisõbrad

Kultuuripoliitika
2025. aasta kultuurisõbra tiitli pälvis Julia Savitskaja
Vaata galeriid
30 pilti
Kultuuripoliitika

Kultuuriministeerium tänas neljapäeval 15. korda kultuurivaldkonda panustanud ettevõtteid ja metseene.

Aasta kultuurisõbra tiitli pälvisid AS Merko Ehitus "Klassikatähtede" saate tagasi toomise eest ETV ekraanile ning Louis Kahni Eesti Sihtasutuse toetamise eest ja Jaan Tõnissoni Postimehe Fond erinevate MTÜ-de, väikeettevõtete ja sihtasutuste, sh Theatrumi ning Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse toetamise eest kokku ligi 1,2 miljoni euroga.

Aasta kultuurisõbraks kuulutati Tiit Pruuli. Pruuli pälvis tiitli pika traditsiooniga laia toetusvälja eest, mis ulatub kirjandusest teaduseni, toetades nii noori kui ka kogukondi, tugevdades järjepidevalt Eesti kultuuriruumi. 

Aasta kultuurikorraldaja tunnustuse sai  Narva ooperipäevade ellukutsuja ja korraldaja Julia Savitskaja. Kultuuriminister Heidy Purga tõi esile, et tänavune tiitel rõhutab kultuuri võimet hoida ühiskonda koos: see tähendab luua usaldust, ühist ruumi ja kuuluvustunnet ajal, mil see on Eestile eriliselt tähtis. 

"Julia Savitskaja on energiline kultuurilooja, kes on algatanud sündmused, mis on olulised kohalikule kogukonnale, kuid mille mõju ulatub üle regiooni ja linna piiride. Ta on Eestisse toonud truppe üle Euroopa ning avanud meile nii klassikalise kui ka nüüdisaegse ooperikunsti. Ta on loonud kohtumispaiga, kus saavad kokku erinevad keeled, põlvkonnad ja kultuurid," selgitas Purga.

Aasta kultuurikorraldaja tiitliga käib kaasas rahaline preemia, mis on võrdne möödunud aastanumbriga ehk tänavu 2025 eurot.

"15. korda toimuv Kultuurisõbra konkurss on korraga peegel ja kompass. Peegel näitab, kuidas Eesti kultuur päriselt elab – suurtest festivalidest kogukonnaalgatusteni, pärandist uute vormideni. Kompass julgustab astuma järgmist sammu, et headel ideedel oleks eluiga pikem kui pressiteatel," ütles Purga.

"Iga toetaja, iga algatus loob midagi, mis ulatub kaugemale kui üks hooaeg või saalitäis publikut. Kui ettevõtlik mõtlemine ja loovus käed löövad, sünnivad traditsioonid, mis ei kordu ega seisa paigal, vaid arenevad ja arendavad meie ühiskonda." 

Aasta kultuurisõpradele kingiti traditsiooniliselt kunstnik Kärt Ojavee teos "Undefined Useful Object".   

Kultuuriministeeriumile laekus sel korral tunnustamiseks 42 ettepanekut. Kultuurisõbra valikukomisjoni tööd juhtis kantsler Merilin Piipuu, komisjoni liikmed olid lisaks ministeeriumi esindajatele 2024. aasta kultuurikorraldaja Mari-Liis Rebane, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse juhatuse liige Liina Vahtras, aasta kultuurisõber 2024 Mait Rõõmusaar ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts.  

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

17:00

Metsosopran Monika-Evelin Liiv: läbilöömiseks pidin Eestist ära minema

15:55

DocPoint toob Tallinna Soome dokumentalisti Pirjo Honkasalo

14:40

Berliini kolinud Kitty Florentine: suures linnas on rohkem ruumi unistada

13:21

Uue muusika reede: Harry Styles, Arctic Monkeys, James Blake, Fred Again jt

11:43

Sinijärve raamatusoovitused: Peet Vallak ja kaks loodusraamatut

10:17

Liis Nimik: liblikalend ja seadusehaamer

09:32

Baltic States residentuuriprogrammi valiti Maryliis Teinfeldt-Grins

08:54

Südalinna teatris esietendub Dan Jeršovi lavastus "Lüüa või mitte?"

08:50

Pildid: selgusid 2025. aasta kultuurisõbrad

22.01

Aardam lavastusest "Lühis": erivajadusest rääkides ei pea käima kikivarvul

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

22.01

Selgusid Oscarite nominendid, "Patused" purustas senise nominatsioonide rekordi

22.01

Edetabel. 2025. aasta vaadatuimad filmid Eesti kinodes

22.01

Selgusid läinud aasta halvimate filmide nominendid

21.01

Elmo Nüganen: kaaluksin linnateatrisse tagasi minemist

19.01

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

22.01

Evald Timuski järeltulijad kinkisid Eesti Kunstimuuseumile seitse Eesti kunstnike teost

21.01

Suri kunstiteadlane Heie Treier

13:21

Uue muusika reede: Harry Styles, Arctic Monkeys, James Blake, Fred Again jt

08:50

Pildid: selgusid 2025. aasta kultuurisõbrad

10:17

Liis Nimik: liblikalend ja seadusehaamer

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo