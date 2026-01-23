Pildid: selgusid 2025. aasta kultuurisõbrad

Aasta kultuurisõbra tiitli pälvisid AS Merko Ehitus "Klassikatähtede" saate tagasi toomise eest ETV ekraanile ning Louis Kahni Eesti Sihtasutuse toetamise eest ja Jaan Tõnissoni Postimehe Fond erinevate MTÜ-de, väikeettevõtete ja sihtasutuste, sh Theatrumi ning Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse toetamise eest kokku ligi 1,2 miljoni euroga.

Aasta kultuurisõbraks kuulutati Tiit Pruuli. Pruuli pälvis tiitli pika traditsiooniga laia toetusvälja eest, mis ulatub kirjandusest teaduseni, toetades nii noori kui ka kogukondi, tugevdades järjepidevalt Eesti kultuuriruumi.

Aasta kultuurikorraldaja tunnustuse sai Narva ooperipäevade ellukutsuja ja korraldaja Julia Savitskaja. Kultuuriminister Heidy Purga tõi esile, et tänavune tiitel rõhutab kultuuri võimet hoida ühiskonda koos: see tähendab luua usaldust, ühist ruumi ja kuuluvustunnet ajal, mil see on Eestile eriliselt tähtis.

"Julia Savitskaja on energiline kultuurilooja, kes on algatanud sündmused, mis on olulised kohalikule kogukonnale, kuid mille mõju ulatub üle regiooni ja linna piiride. Ta on Eestisse toonud truppe üle Euroopa ning avanud meile nii klassikalise kui ka nüüdisaegse ooperikunsti. Ta on loonud kohtumispaiga, kus saavad kokku erinevad keeled, põlvkonnad ja kultuurid," selgitas Purga.

Aasta kultuurikorraldaja tiitliga käib kaasas rahaline preemia, mis on võrdne möödunud aastanumbriga ehk tänavu 2025 eurot.

"15. korda toimuv Kultuurisõbra konkurss on korraga peegel ja kompass. Peegel näitab, kuidas Eesti kultuur päriselt elab – suurtest festivalidest kogukonnaalgatusteni, pärandist uute vormideni. Kompass julgustab astuma järgmist sammu, et headel ideedel oleks eluiga pikem kui pressiteatel," ütles Purga.

"Iga toetaja, iga algatus loob midagi, mis ulatub kaugemale kui üks hooaeg või saalitäis publikut. Kui ettevõtlik mõtlemine ja loovus käed löövad, sünnivad traditsioonid, mis ei kordu ega seisa paigal, vaid arenevad ja arendavad meie ühiskonda."

Aasta kultuurisõpradele kingiti traditsiooniliselt kunstnik Kärt Ojavee teos "Undefined Useful Object".

Kultuuriministeeriumile laekus sel korral tunnustamiseks 42 ettepanekut. Kultuurisõbra valikukomisjoni tööd juhtis kantsler Merilin Piipuu, komisjoni liikmed olid lisaks ministeeriumi esindajatele 2024. aasta kultuurikorraldaja Mari-Liis Rebane, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse juhatuse liige Liina Vahtras, aasta kultuurisõber 2024 Mait Rõõmusaar ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts.