Oktoobris toimub Tallinnas rahvusvaheline ööelu konverents

Konverentsi keskmes on küsimus, kuidas saab öökultuurist linna identiteedi ja demokraatliku linnaruumi loomulik osa. "Klubid on kohad, kus linna erinevad näod – eri kogukonnad, põlvkonnad ja erineva taustaga inimesed – jagavad sama ruumi ning leiavad midagi ühist," ütles Tallinna Goethe Instituudi juhataja Maren Niemeyer. "Ometi käsitletakse öökultuuri paiku endiselt eelkõige meelelahutusasutustena, mitte kultuuriruumina, mis väärib ühiskonna ja poliitikakujundajate teadlikku tuge."

"DJ-d ja produtsendid on muusika kuraatorid ja kunstnikud, kes juhivad tantsijaid muusikat avastama – samamoodi nagu muuseumikuraatorid ja kunstnikud juhivad meid maalide ja skulptuuride maailma. Hästi kureeritud tantsupõrand on linnale sama vajalik kui muuseum, spordikeskus või park: see loob füüsilise ruumi, kus inimesed saavad kokku, jagavad kogemusi ja kohtuvad nendega, keda nad veel ei tunne," rääkis HALLi asutaja ja konverentsi kaaskorraldaja Elena Natale.

"Konverentsi mõte on tuua kokku inimesed, kes ööelu loovad, korraldavad ja linnades kujundavad, ning küsida, milliseid tingimusi vajab öökultuur, et olla elujõuline ja areneda koos linna ning selle kogukondadega," tutvustas konverentsi projektijuht Jaan Ulst.

Konverentsi programm vaatleb öökultuuri kolmest vaatenurgast: kuidas saavad linnad, klubid ja kogukonnad ühiselt luua elujõulise öökultuuri ökosüsteemi; kuidas kujundab klubiruumis toimuv kogukonda ja linna selle ümber ning kuidas muuta tantsupõrand demokraatliku linnaruumi lahutamatuks osaks.

Oma kogemusi jagavad Amsterdami öölinnapea Freek Wallagh, Viini klubikomisjoni projektitoetuse ja kommunikatsiooni eest vastutav Micol Didi, Tresor Academy of Subcultural Understanding'i dekaan Martin Fueller, Galway linnavalitsuse öömajanduse nõunik Kate Howard, Vilniuse ööelu büroo projektijuht Gabija Liaugminaitė ja Gaîté Lyrique'i muusika- ja tantsuvaldkonna direktor Benoît Rousseau. Artistide ja kuraatorite vaatenurka esindavad teiste seas DJ ja plaadifirma Motto Sono Records asutaja Miia Magia ning klubi HALL artistide programmi juht Micaela Saraceno.

Konverentsi järel kohtuvad HALLis ERSO ja techno: Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri muusikute esituses kõlab Kenn-Eerik Kannikese debüütalbum "Computations", mille on klassikalistele instrumentidele seadnud Karl Tipp. Peale kontserti jätkub õhtu klubiööga, kus DJ-pulti astuvad Chloe Lula (Tresor, Berliin), Miia Magia(Motto Sono Records, HE.SHE.THEY., Parabel Agency, Helsingi) ja Ciara May (Cultúr/Riot, Galway).

Konverents toimub 9. oktoobril Tallinnas klubis HALL (Peetri 6). Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine.