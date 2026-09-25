Galerii: Rahvusooperis esietendub Giuseppe Verdi ooper "Othello"

Lavastaja Vincent Boussard toob Shakespeare'i samanimelisel draamal põhineva loo puhul teravalt esile just tänast maailma puudutava teema: valeuudised ja nende mõju inimesele. "Kõige enam rababki mind viis, kuidas teos kujutab maailma, mis variseb valeväidete raskuse all hetkega kokku," ütles Boussard ja lisas, et võim ja voorus jäävad selles maailmas propaganda ning alternatiivsete faktide ees täiesti abituks.

Othello rollis astuvad lavale Dimitris Paksoglou Kreekast ja Alessandro Fantoni Itaaliast, Jagona Pedro Carrillo Venezuelast ja Dragutin Matić Serbiast. Desdemonat kehastavad Kadri Raalik, Elena Brazhnyk, Arete Kerge.

Teistes osades Heldur Harry Põlda, Mart Madiste, Helen Lokuta, Aule Urb, Reigo Tamm Rafael Dicenta, Raiko Raalik, Priit Volmer, Dragos Andrei Ionel, Revere Taylor, Jakob Tomson, Rein Saar, Seili Loorits-Kämbre, Mehis Saaber. Kaasa teevad Rahvusooper Estonia orkester, koor ja poistekoor.

Lavastuse dekoratsioonid ja kostüümid on loonud Vincent Boussard koos Itaalia kunstniku Domenico Franchiga, videokunstnik on Nicolas Hurtevent Prantsusmaalt ning valguskunstnik Rasmus Rembel. Dirigendipuldis on lisaks Arvo Volmerile Kaspar Mänd, koormeister ja muusikajuhi assistent on Martin Trudnikov.