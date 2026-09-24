Piltuudis: Kapsapea pronksist portreebüst jõudis rahvusraamatukogusse

23. septembril toodi Eesti Rahvusraamatukogu sisehoovi otse valutöökojast portreebüst "Monument raamatutele, mis on loetud kapsaks". Teos asetati betoonist postamendile ning see jääb ootama viimast lihvi enne avamist veel sel aastal.

Pronksist portreebüst on 140 sentimeetrit kõrge ja koos betoonpostamendiga on monument inimesest enam kui meeter kõrgem. Büsti kogukõrgus betoonist postamendil on üle kolme meetri.

"Monument on austusavaldus raamatutele kui kandjatele, mille kaudu liiguvad ajas edasi lood, teadmised ja kujutlusvõime," kõneles üks autoritest kunstnik Jass Kaselaan.

Autorid Jass Kaselaan ja Jenny Katri Elena Grönholm on loonud rahvusraamatukogule ümarplastilise monumendi, mis räägib raamatust kui füüsilisest objektist, mida avatakse ja loetakse ikka uuesti, kuni see kulub. Kuid raamatul on oma lugude ja teadmiste kaudu inimesele ja kultuurile ka püsiv mõju.

Autorite sõnul on oluline osa teose kontseptsioonist mäng klassikalise monumendi ja postamendiga. Teos kasutab teadlikult traditsioonilist ja mõnevõrra aegunud monumentaalset vormi, kuid muudab selle tähendust.

Skulptuur valiti välja Riigi Kinnisvara AS korraldatud kunstikonkursil, et leida sobivaim kunstiteose ideelahendus rekonstrueeritud Eesti Rahvusraamatukogu hoone sisehoovi. Teos avatakse 2026. aasta lõpus pärast kõikide vajalike tööde lõpetamist.