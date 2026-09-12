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Viktoriin: kui kiiresti jõudis "Tõde ja õigus" eesti rahva südamesse?

Kirjandus
"Tõde ja õigus" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Kirjandus

Eesti Rahvusraamatukogu hariduskeskus on kokku pannud Anton Hansen Tammsaare "Tõe ja õiguse" esmailmumise 100. aastapäevaks viktoriini, kus saab proovile panna oma teadmisi nii teose tundmise kui ka teose käekäigu kohta erinevatel ajastustel.

Viktoriin annab vastuse küsimustele, kui kiiresti A. H. Tammsaare suurteos vallutas eesti rahva südame, kuidas käsitleti romaani Eesti Vabariigis, kuidas Nõukogude perioodil ning kas eestlaste tüvitekst võiks kõnetada ka teisi rahvaid.

Viktoriin on leitav siit.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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