Viktoriin: kui kiiresti jõudis "Tõde ja õigus" eesti rahva südamesse?

Eesti Rahvusraamatukogu hariduskeskus on kokku pannud Anton Hansen Tammsaare "Tõe ja õiguse" esmailmumise 100. aastapäevaks viktoriini, kus saab proovile panna oma teadmisi nii teose tundmise kui ka teose käekäigu kohta erinevatel ajastustel.