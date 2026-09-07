Kümnenda Kirjandustänava festivali avavad saja-aastased Andres ja Pearu

"Festivali avab meeleolukas vaatemäng, kus saja-aastased Andres ja Pearu, keda kehastavad Hendrik Toompere ja Andrus Vaarik, vaatavad pisut nõutult teineteisele otsa ja püüavad aru saada, mis saja aastaga muutunud on," sõnas festivali peakorraldaja Maarja Vaino. "Lavastuse on loonud Riho Unt ja Johanna Unt ning muusikaliselt saadab etendust Reigo Ahven trummidel. Sellega anname avapaugu nii "Tõe ja õiguse" esimese osa juubelipidustustele sel sügisel kui ka tähistame meie festivali väiksemat juubelit."

Festivali eelüritusena avatakse 11. septembril kell 16.00 aadressil Lauteri 8 mälestustahvel Mats Traadile; laupäevasel festivalipäeval 12. septembril võib aga osa saada Tuglase maailmalõpu saarest, "Mäeküla piimamehe"-teemalisest hobuvankrisõidust ning uurida Heljo Männi kuulsa "Karu-aabitsa" legendaarsete tegelaste kostüüme.

"Siiski on põhiprogrammis ennekõike elav klassika ja sel aastal ka eriti palju noori autoreid," märkis Vaino. "Kohal on kõik mainekad autorid, nii mõnigi neist esitleb värsket teost. Nii on programmis näiteks Urmas Vadi, Mart Kivastiku, Eia Uusi, Vladislav Koržetsi, Maarja-Liis Mölderi vastilmunud raamatute esitlused, oma raamatutest on rääkimas Jim Ashilevi, Mehis Heinsaar, Mudlum, Doris Kareva ja teised, loomingut esitavad Joonas Veelmaa, Eik ja Värske Rõhu noored autorid. Meie festivali peamine eesmärk ongi tähelepanu tõmmata just eesti kirjandusele ja rõõmuga saame öelda, et kohal on nii noor kui ka küps eesti kirjandus."

Festivalil toimub ka traditsiooniline verandakontsert, kus sel aastal esineb Mari Kalkun, teatrid tutvustavad uue hooaja programme ning kohal on raamatukogubuss Katariina Jee. Lastele on festivalil sel aastal lausa kaks ala, üks Tammsaare, teine Vilde muuseumi juures, kus saab kohtuda näiteks Sipsiku ning Lotte sõbra rännukoer Klausiga.

Festivali lõpetab Betti Alveri 120. sünniaastapäevale pühendatud Punase vihmavarju teekond ning luulepiknik, mis sel aastal toimub luigetiigi ääres. "See tundus kõige sobivam koht, arvestades, et autor, kellele on tänavune luulepiknik pühendatud, on Viivi Luik." Juubilar on ka ise kohal ja loeb talle olulisi luuletekste, Viivi Luige loomingut esitab Kersti Kreismann. Muusikaga astub üles Tõnis Mägi.

"Kui festivali kümme aastat tagasi ellu kutsusime, ei osanud me arvata, et sellest kujuneb nii iseseisev ja armastatud nähtus," lausus Vaino. "Oleme ääretult rõõmsad ja tänulikud, et juba kümnendat aastat tulevad kohale kõik meie suurepärased partnerid ja särasilmsed külastajad, kes tahavad süveneda ja kaasa mõelda. Kellest on näha, et meie kirjandus läheb neile tõeliselt korda. See loob festivalile just selle ainulaadse õhustiku, mis on saanud justkui iseenesest festivali peatunnuseks."