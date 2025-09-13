X!

Galerii: Tallinnas toimus üheksas Kirjandustänava festival

13. septembril toimus Tallinnas Kadriorus Kirjandustänava festival, mis toob kokku erinevad kirjandusega tegelevad organisatsioonid. Ühepäevase festivali programm kestab kuni õhtuni.

Festivali raames avati luigetiigi ääres näitus "Hea sadam", mis on pühendatud eesti merekirjandusele, kuna tänavu möödub 125 aastat August Mälgu ning 100 aastat Albert Uustulndi sünnist. Luigetiigi lähedal on ka mereluule meditatsiooniala, kus terve päeva saab kuulata Vladislav Koržetsi poolt sisse loetud mereluulet sellistelt autoritelt nagu Ernst Enno, Berit Kaschan, Jaan Kross, Doris Kareva jt.

Kirjandustänava keskelt leiab Ernst Ennole pühendatud tänavanäituse "Vaiksete varandus. Ernst Enno 150".

Kirjandustänava festivalil on koos suurem osa kirjandusega seotud asutusi, kelle telkides toimub päeva jooksul umbes 80 erinevat sündmust: vestlusringid, uute raamatute esitlused, avalikud salvestused, viktoriinid, luulelugemised jne. Kohal on tuntud eesti autorid, teiste hulgas Tõnu Õnnepalu, Lilli Luuk, Urmas Vadi, Andrus Kivirähk, Kairi Look, Martin Algus jpt.

Toimetaja: Kaspar Viilup



