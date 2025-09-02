Kirjandustänava festival toob luulekaraoke, merekirjanduse ja raamatuaasta õhtukontserdi

"Tegelikult alustame juba 12. septembril, mil avame eelsündmusena aadressil Villardi 8 mälestustahvli Ott Arderile," selgitas Kirjandustänava festivali eestvedaja Maarja Vaino. "Festivali põhipäev on aga laupäev ning seekord saab avapauguks Jan Kausi poeemi vormis tõlgendus Jaan Krossi loomingust, saatjaks Luigetiigi kohal kõrguv köielkõndija."

Ühtlasi avatakse luigetiigi ääres näitus "Hea sadam", mis on pühendatud eesti merekirjandusele, kuna tänavu möödub 125 aastat August Mälgu ning 100 aastat Albert Uustulndi sünnist.

Sealsamas Luigetiigi lähedal on ka mereluule meditatsiooniala, kus terve päeva saab kuulata Vladislav Koržetsi poolt sisse loetud mereluulet sellistelt autoritelt nagu Ernst Enno, Berit Kaschan, Jaan Kross, Doris Kareva jt.

"Sel aastal oleme luulelainel, sest lisaks mereluule meditatsioonialale on meil avatud ka luulekaraoke telk, kus kõik huvilised saavad ennast proovile panna lauludega, mis on kirjutatud luuletekstidele. Valikus Ernst Enno "Rändaja õhtulaul", aga ka lihtsamaid lugusid, näiteks Ott Arderi "Aeg ei peatu"," rääkis Vaino. "Samuti on verandakontserdi esineja Hedvig Hansoni kava pühendatud erinevatele poeetidele Kreutzwaldist Tõnu Õnnepaluni."

Luulekaraoke kõrvalt leiab romantilise unelemise ala, kus klappidest võib kuulata erinevat tüüpi armastuskirju: katkendeid Eduard Vilde kirjadest oma armukesele Rahel Ušmarovale, Erika kirja Tammsaare romaanist "Ma armastasin sakslast" ning isa kirju tütrele Vaino Vahingu teosest "Macciavelli kirjad tütrele".

Kirjandustänava keskelt leiab aga Ernst Ennole pühendatud tänavanäituse "Vaiksete varandus. Ernst Enno 150".

Kirjandustänava festivalil on koos suurem osa kirjandusega seotud asutusi, kelle telkides toimub päeva jooksul umbes 80 erinevat sündmust: vestlusringid, uute raamatute esitlused, avalikud salvestused, viktoriinid, luulelugemised jne. Kohal on tuntud eesti autorid, teiste hulgas Tõnu Õnnepalu, Lilli Luuk, Urmas Vadi, Andrus Kivirähk, Kairi Look, Martin Algus jpt.

"Palju põnevat toimub Tammsaare muuseumi aeda loodud eraldi lastealal. Näiteks on avatud Nukitsamehe seiklusrada, samuti kuulutatakse seal välja Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu lugemiskoerte uus hooaeg. Muidugi on kohal ka armastatud kirjanikud ja raamatutegelased, ei puudu mitmesugused mängud ja meisterdamised," sõnas Vaino.

Päeva lõpetab traditsiooniline luulepiknik Tammsaare muuseumi aias, kus sügisel juubelit tähistav Eeva Park loeb enda ning Ott Arderi luulet, teda saadab muusikaliselt Helin-Mari Arder. Luulepikniku lõppedes algab karnevalilik teekond Via Regia Vabariigi Presidendi Kantselei poole. Teekonnal kuuleb Jan Kausi esituses katkendeid Mati Undi loomingust, karnevali meeleolu loovad akrobaadid.