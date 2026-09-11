X!

Galerii: Mats Traadi kodumaja seinale paigaldati mälestustahvel

Kirjandus
Mats Traadi mälestustahvli avamine
Vaata galeriid
20 pilti
Kirjandus

Kirjandustänava festivali eelsündmusena avati 11. septembril Mats Traadi kodumaja seinal mälestustahvel.

Mats Traat (23. XI 1936 – 27. VII 2022) oli eesti proosakirjanik ja luuletaja, näitekirjanik ja tõlkija.

Traat oli viljakas kirjanik aastakümneid ning avaldas regulaarselt uudisteoseid kuni surmani. Pigem realistlikus, kohati ka lüürilise kallakuga loomes on olulisel kohal kodu- ja isamaa ning loodus ja filosoofia. Ta käsitles palju sotsiaalseid teemasid, külaühiskonna ja maaelu lugusid ning inimese muutumist ajas.

Eesti Kirjanike Liitu kuulus Mats Traat 1963. aastast, olles 1986–1992 juhatuse liige ning oli kutseline kirjanik aastatel 1970-2022. Alates 1985. aastast oli Traat Maailmakirjanduse Akadeemia (WLA) liige.

Tahvli avamisel võtsid sõna Tiit Aleksejev, Victoria Traat ja Maarja Vaino.

Traadi kodumaja asub Tallinnas, Lauteri 8.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

Lavakast lavale

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

17:21

Vaino: juba esimesel Kirjandustänava festivalil oli vaatamata kehvale ilmale palju inimesi

17:09

Galerii: Mats Traadi kodumaja seinale paigaldati mälestustahvel

15:45

Uue muusika reede: John Legend, Margiiela, Noep, Misha Panfilov jpt

15:27

Pärimusmuusik Kelly Kaur andis välja oma esimese sooloalbumi

14:57

Mis Draama on!? | Igas vanuses publik leiab "Eneseabiõpikust" omad laulud, naljad ja mõtteterad

14:32

Budapestis jõuab vaatajate ette Eesti filmiklassika eriprogramm

13:44

Tallinnas avatakse jaapani fotograafi Masayoshi Sukita näitus David Bowiest

12:33

Anita Staub: Estonia kaevub oma kangekaelsusega sügavamale kui bastionimüürid

11:31

Galerii: August Sai tühjendab isikunäitusel meistrite töid esialgsest tähendusest

11:23

Kuues Raskemuusika esitluspäev toob lavale 12 bändi

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10.09

Suri legendaarne filmirežissöör Arvo Kruusement

10.09

Mirtel Pohla: mõne teema mõistmiseks on vaja üle piiri minna

12:33

Anita Staub: Estonia kaevub oma kangekaelsusega sügavamale kui bastionimüürid

10.09

Galerii: Niguliste kirikus harjutati museaalide evakueerimist

09.09

Tuleval aastal astub Alexela kontserdimajas üles näitleja John Malkovich

10.09

Fotod ja videod: meenutades Arvo Kruusementi

10.09

Arvustus. Armuafäär, mis kestab igavesti

08:52

Veneetsia filmifestivali päevik: ülla eesmärgi juures ei saa "Daud" vaadates üle vastikustundest

10.09

Mis Draama on!? | Renate Keerdi käekiri on juba edasijõudnutele

10.09

Elisabet Reinsalu: magus on mängida rolli, mis on sinule mõeldes kirjutatud

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo