Galerii: Mats Traadi kodumaja seinale paigaldati mälestustahvel

Mats Traat (23. XI 1936 – 27. VII 2022) oli eesti proosakirjanik ja luuletaja, näitekirjanik ja tõlkija.

Traat oli viljakas kirjanik aastakümneid ning avaldas regulaarselt uudisteoseid kuni surmani. Pigem realistlikus, kohati ka lüürilise kallakuga loomes on olulisel kohal kodu- ja isamaa ning loodus ja filosoofia. Ta käsitles palju sotsiaalseid teemasid, külaühiskonna ja maaelu lugusid ning inimese muutumist ajas.

Eesti Kirjanike Liitu kuulus Mats Traat 1963. aastast, olles 1986–1992 juhatuse liige ning oli kutseline kirjanik aastatel 1970-2022. Alates 1985. aastast oli Traat Maailmakirjanduse Akadeemia (WLA) liige.

Tahvli avamisel võtsid sõna Tiit Aleksejev, Victoria Traat ja Maarja Vaino.

Traadi kodumaja asub Tallinnas, Lauteri 8.