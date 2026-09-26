Maria Seletskaja võitis Ühendkuningriigi maineka tantsuauhinna

Kriitikute ühenduse (Critics' Circle) iga-aastaste tantsuauhindadega tunnustatakse silmapaistvaid saavutusi kogu Ühendkuningriigi tantsumaastikul. Auhinnasaajad valivad välja ühendusse kuuluvad 60 tantsukriitikut. Auhindade jagamisel võetakse arvesse eelmisel kalendriaastal Ühendkuningriigis esietendunud lavastusi.

Seletskaja sõnul annab tunnustus talle loomingulist kindlust. "See kinnitab seda, et olen õigel teel, sest kahtlen sageli endas ja mõtlen, kas olen ikka piisavalt professionaalne. See auhind on oluline tähis, sest sellele on nomineeritud inimesed kogu tantsumaailmast," ütles ta.

Eesti kultuuriesindaja Londonis Marika Goldmani sõnul on auhind suur tunnustus Seletskaja seni tehtud tööle. "Maria on väga hinnatud ja silmapaistev dirigent nii Inglise Rahvusballeti muusikajuhina kui ka paljude teiste orkestrite juures, kus ta külalisdirigendina üles astub. See auhind on erakordne tunnustus ning suur au nii Mariale kui ka Eesti muusikavaldkonnale laiemalt."

Seletskaja on Inglise Rahvusballeti muusikajuht alates 2024. aasta detsembrist. Auhind anti talle üle pidulikul vastuvõtul pärast Inglise Rahvusballeti lavastuse "Rhythm Riot" esietendust Londoni Sadler's Wellsi teatris.