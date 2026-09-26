X!

Maria Seletskaja võitis Ühendkuningriigi maineka tantsuauhinna

Muusika
Maria Seletskaja
Maria Seletskaja Autor/allikas: Pressimaterjalid
Muusika

24. septembril anti Inglise Rahvusballeti muusikajuhile Maria Seletskajale üle National Dance Awards'i kriitikute ühenduse auhind kategoorias "Silmapaistev loominguline panus". Seletskaja kandideeris samas kategoorias ka 2024. aastal.

Kriitikute ühenduse (Critics' Circle) iga-aastaste tantsuauhindadega tunnustatakse silmapaistvaid saavutusi kogu Ühendkuningriigi tantsumaastikul. Auhinnasaajad valivad välja ühendusse kuuluvad 60 tantsukriitikut. Auhindade jagamisel võetakse arvesse eelmisel kalendriaastal Ühendkuningriigis esietendunud lavastusi.

Seletskaja sõnul annab tunnustus talle loomingulist kindlust. "See kinnitab seda, et olen õigel teel, sest kahtlen sageli endas ja mõtlen, kas olen ikka piisavalt professionaalne. See auhind on oluline tähis, sest sellele on nomineeritud inimesed kogu tantsumaailmast," ütles ta.

Eesti kultuuriesindaja Londonis Marika Goldmani sõnul on auhind suur tunnustus Seletskaja seni tehtud tööle. "Maria on väga hinnatud ja silmapaistev dirigent nii Inglise Rahvusballeti muusikajuhina kui ka paljude teiste orkestrite juures, kus ta külalisdirigendina üles astub. See auhind on erakordne tunnustus ning suur au nii Mariale kui ka Eesti muusikavaldkonnale laiemalt."

Seletskaja on Inglise Rahvusballeti muusikajuht alates 2024. aasta detsembrist. Auhind anti talle üle pidulikul vastuvõtul pärast Inglise Rahvusballeti lavastuse "Rhythm Riot" esietendust Londoni Sadler's Wellsi teatris.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO HOOAJA AVAKONTSERT

Lavakast lavale

Värsked artiklid

13:00

Aivar Kulli ajalootund. Mees nagu pühvel – Heino Puhvel 100

12:46

Arvustus. Lahendus kõigile probleemidele

10:42

Galerii: Koplis toimus performance "Florian Wahli ristilöömine"

10:20

Eesti Sõjaväeorkester tähistab sünnipäeva kontsertidega Viljandis ja Tallinnas

10:17

Maria Seletskaja võitis Ühendkuningriigi maineka tantsuauhinna

09:00

Mart Meri: "Hõbevalge" oli isaga lõpuni kaasas

25.09

VAT teatris esietendub meeste sõprusest rääkiv lavastus "Kuuratsanikud"

25.09

Illustratsioonifestivali korraldaja: üha rohkem tahetakse näha, kes on töö taga

25.09

Taavi Teplenkov: mul on filmi võtteplatsil keeruline endaga toime tulla

25.09

Uue muusika reede: Taylor Swift, Cecilia, Madonna, Kermo Murel jpt

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

25.09

Evelin Võigemast koostööst Nubluga: vahel tuleb võtta vastu võõras telefoninumber

25.09

Uue muusika reede: Taylor Swift, Cecilia, Madonna, Kermo Murel jpt

09:00

Mart Meri: "Hõbevalge" oli isaga lõpuni kaasas

25.09

Taavi Teplenkov: mul on filmi võtteplatsil keeruline endaga toime tulla

24.09

Kultuuri kiirkursus | "Seatapp" on veider segu "Eia jõuludest Tondikakul" ja Coenite "Fargost"

25.09

Tätoveerimiskultuuri uurija: naised on alati peamine inspiratsiooniallikas olnud

25.09

Galerii: Rahvusooperis esietendub Giuseppe Verdi ooper "Othello"

25.09

Galerii: Lennusadama näitusega tähistatakse 50 aasta möödumist "Hõbevalge" esmailmumisest

24.09

Arvustus. Vägivald kui lapse viimane appikarje

10:42

Galerii: Koplis toimus performance "Florian Wahli ristilöömine"

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo