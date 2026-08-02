Narva-Jõesuus toimuva festivali "Tuletorn" keskmes on tänavu tuli

Narva-Jõesuu festivali esimese viie aasta kunstilise kontseptsiooni moodustavad looduse neli elementi – vesi, tuli, õhk ja maa – ning neid ühendav armastus. Kui mullu oli festivali läbivaks teemaks vesi, siis tänavu on fookuses tuli kui lootuse, valguse, elujõu ja loovuse sümbol.

"Tuletorn on minu jaoks üks suurimaid lootuse sümboleid. Meremehele, kes oli tormisel merel eksinud ja nägi viimaks majakatuld, pidi see tähendama tohutut kergendust ja lootust. Tuletorn näitab suunda ja aitab leida teed. See ei ole ainult tänavuse festivali, vaid kogu meie festivali suur sõnum. Lootus on see, mis viib meid edasi, paneb unistama ja ootama, aga ka tegutsema," ütles festivali kunstiline juht Maria Seletskaja.

Maria Seletskaja unistusest ja Eesti kammermuusika ühingu eestvedamisel sündis 2025. aastal uus muusikapidu Narva-Jõesuu Feestival. Idee algataja ja produtsendi Kaia Lattikase sõnul ulatub festivali mõju aga kaugemale kui vaid suvised kontserdid.

"Narva-Jõesuu Feestival ei piirdu üksnes suviste kontsertidega. Juba tänavu novembris toimuvad noortele muusikutele suunatud töötoad ning järgnevatel aastatel soovime festivali rikastada ka teiste kunstiliikidega, kaasates loojad, kellest paljud on pärit Ida-Virumaalt," selgitas Lattikas.

Narva-Jõesuu Feestival on algusest peale olnud tihedalt seotud linnaga, kus selle kunstiline juht Maria Seletskaja on sündinud ja üles kasvanud. Soov tuua oma kodulinna tagasi kõrgetasemeline klassikaline muusika, taaselustades kunagist elavat kultuurielu, on festivali sünni üks ajendeid.

"Narva-Jõesuul on erakordselt rikas kultuuriajalugu. See on olnud väga populaarne kuurort, kuhu tulid puhkama prominentsed ja tuntud inimesed. Kevadest varasügiseni elu kees, ka kultuurielu. Korraldati salongiõhtuid, näitusi, teatrietendusi ja kontserte. Mingil hetkel kadus see kõik ning juba noorena unistasin, et ühel päeval toon siia taas suure muusika. See festival on selle unistuse täitumine," lausus Seletskaja.

Olulisel kohal on festivalil Eesti muusika ja Eesti interpreedid. "Meie riik on väga väike, aga meil on uskumatult palju suurepäraseid heliloojaid ja interpreete. Mul on väga hea meel, kui ka minu väike kodulinn saab nende kontsertide kaudu seda rikkust kogeda," lisas Seletskaja.

Nelja festivalipäeva jooksul kõlavad nii kammermuusika kui sümfoonilised teosed. Laval astuvad üles Eesti Sinfonietta Maria Seletskaja juhatusel, Estonian Percussion Group ning solistid. Festivali rahvusvaheliseks külaliseks on Soomest, Ahvenamaalt pärit löökpillisolist Kim Jansson.

Tänavuse programmi üheks olulisemaks sündmuseks on spetsiaalselt Narva-Jõesuu Feestivalile tellitud Lauri Jõelehe uudisteose maailma esiettekanne Estonian Percussion Groupi esituses. Lisaks kõlavad festivalil mitu Eesti esiettekannet ning esmakordselt jõuab tervikuna publiku ette teos "Sea Sketches".

Narva-Jõesuu Feestival "Tuletorn" toimub 20.–23. augustini Narva-Jõesuu Medical Spa kontserdisaalis.