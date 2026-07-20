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Narva-Jõesuu Jazzi peaesineja on Itaalia jazz-pianist Dado Moroni

Muusika
Dado Moroni
Dado Moroni Autor/allikas: Roberto Cifarelli
Muusika

Laupäeval, 25. juulil toimub Narva-Jõesuu Heledas pargis rahvusvaheline festival Narva-Jõesuu Jazz 2026, mis toob Eesti kuurortlinna hinnatud jazz-muusikud Itaaliast, Iirimaalt, Soomest ja Eestist.

Narva-Jõesuu Jazzi kunstilise juhi Oleg Pissarenko sõnul on festivali eesmärk pakkuda publikule kõrgetasemelist rahvusvahelist programmi erilises keskkonnas. "Narva-Jõesuu on paik, kus muusika ja loodus loovad koos midagi enamat kui lihtsalt kontserdi. Soovime, et inimesed võtaksid aega, naudiksid kuurortlinna suvist atmosfääri ning kogeksid maailmatasemel jazz'i vahetus ja inspireerivas vormis."

Festivali peaesineja on üks Itaalia hinnatumaid jazzpianiste Dado Moroni, kelle virtuoosne mäng ja improvisatsioonioskus on viinud ta lavadele üle kogu maailma.

Iirimaad esindab võimsa häälega Dana Masters Quartet, Eesti publiku ette astuvad armastatud Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand ning festivali avab Soome jazz'i-skeene üks põnevamaid koosseise Pauli Halonen Groove Trio.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kirjandusministri juures

pärnu muusikafestival

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