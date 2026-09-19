Galerii: Lasnamäe paviljonis selgusid "Noore Maalikunstniku Auhinna" võitjad

Tallinnast algab YPP 2026 finalistide näituse ringreis läbi kõigi kolme Balti riigi. Oktoobris rändab näitus Riiga, Läti Kunstiakadeemiasse. Detsembrist jaanuarini on see avatud Klaipėda Kultuurikommunikatsiooni Keskuses.

Konkursitöid hindas rahvusvaheline žürii anonüümselt. Esialgse hindamise käigus nägi žürii teoseid ja nende kirjeldusi, kuid mitte kunstnike nimesid. Žüriisse kuulusid Ásta Fanney Sigurðardóttir (Island), Heske ten Cate (Holland), Paul Smulders (Holland), Ruta Franke (Luksemburg), Vilmantas Marcinkevičius (Leedu).

Eesti kunstnike esindasid finaalis Anna Savvi, Brenda Purtsak, Kirke Kits, Liisa Nurklik, Marleen Suvi, Natallia Brichuk (Ukraina), Nele Must ja Valerija Oja.

YPP käivitas 2009. aastal tuntud Leedu maalikunstnik Vilmantas Marcinkevičius. Sellest ajast on üritus kasvanud riiklikust algatusest platvormiks, mis ühendab piirkonna uut maalikunstnike põlvkonda.

Äramainimise said ka Armine Hayk Leedust, Vladyslav Riaboshtan Ukrainast ja Eesti kunstnik Kirke Kits.

Demus Art fondipreemia (3000€) pälvis Aurelija Zaburaitė Leedust. Luminori nimelise noorte võimestamise preemia (3000€) pälvis Natallia Brichuk Ukrainast. Brichuki töö läheb 12 kuuks üles Luminori kontorisse ja pannakse hiljem oksjonile.

Peaauhinna ehk "YPP Patron's Prize'i" pälvis Andris Kaļiņins Lätist. Võidutöö saab osaks YPP kunstikogust ja kingitakse hiljem Balti kunstiinstituudile.

Reedel, 18. septembril kuulutati Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljonis välja Baltimaade suurima noorte kunstnike konkursi "Noore Maalikunstniku Auhind" (YPP) peaauhinna ja mitme lisaauhinna võitjad.

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