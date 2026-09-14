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Eesti Kunstnike Liidu oksjonil lähevad enampakkumisele 162 tööd

Kunst
Eesti noore kunsti kevadnäitus ja -oksjon 2026
Eesti noore kunsti kevadnäitus ja -oksjon 2026 Autor/allikas: KPMS
Kunst

Eesti Kunstnike Liit (EKL) korraldab 8.–10. oktoobril erakorralise kunstioksjoni, kus lähevad enampakkumisele kokku 162 tööd. Oksjonile pannakse nii liidu kunstikogusse kuuluvad teosed kui ka kunstnikelt värskete annetustena saadud teosed.

Oksjon toimub kolmel järjestikusel päeval – 8., 9. ja 10. oktoobril ARS kunstilinnakus (Pärnu mnt 154, Tallinn). Neljapäeval kell 18 algaval oksjonil saab pakkumisi teha 56 graafika- ja fototeosele. Reedel kell 18 algaval enampakkumisel osalevad 56 ja laupäeval kell 15.00 algaval oksjonil 50 maali, skulptuuri, joonistust ja tekstiili. Oksjoni viib läbi Eesti Kunsti Oksjonid (EKO).

EKLi kunstikogust oksjonile minevate teoste valiku tegi töörühm, kuhu kuulusid Harry Liivrand (EKL volikogu esindaja, kunstiajaloolane ja kunstituru ekspert), Jaanus Samma (kunstnik, EKL volikogu ning Kunstitaristu nõukogu liige), Liina Linsi (Kunstitaristu nõukogu liige), Tiina Määrmann (kunstituru ekspert), Eero Epner (kunstiajaloolane), Kai Lobjakas (disaini- ja tarbekunsti ekspert), Elnara Taidre (kunstiajaloolane ja -kriitik), Reigo Kuivjõgi ja Ain Kaldra (Eesti Kunsti Oksjonid), Maarin Ektermann (EKL president) ning Tüüne-Kristin Vaikla (EKLi asepresident).

EKL soovib korraldada oksjoni võimalikult avatuna, et osaleda saaks kõik kunstihuvilised. Oksjonil osalevad teosed ei kao avalikkuse silme alt, sest ostulepingusse lisatakse klausel, mis lubab teoseid ka edaspidi näitustel eksponeerida.

Kunstnikelt laekus uute annetustena 124 teost. Teosed, mis seekord oksjonivalikusse ei jõudnud, pannakse EKL-i galeriides eraldi näitusmüügile aasta lõpus.

EKL-i kunstikogust müüdavate teoste autoritele makstakse järelturu heale tavale vastavalt 5 protsenti müügitulust, värskete annetuste autoritele on ette nähtud 15 protsenti.

Oksjonil saab osaleda nii ARS-i seminariruumis kohapeal kui ka veebiplatvormil. Saalioksjonil kohapeal osalemise pilet koos kaaslasega maksab 50 eurot. Tasu eest saab osaleja suupisteid, joogivaliku ning paberkataloogi, mis aitab oksjonikäiku paremini jälgida. Oksjonit juhib Reigo Kuivjõgi.

Teostega saab lähemalt tutvuda 18. septembril avataval eelnäitusel, millega kaasneb ka ringkäikude programm. Tuure juhivad Eero Epner, Harry Liivrand, Elnara Taidre, Jaanus Samma ja Lilian Hiob-Küttis. Nii näitus kui ringkäigud on kõigile huvilistele tasuta.

15. mail 2026 avastas EKL, et liidu pangakontodelt oli kuritegeliku petuskeemi käigus välja kantud ligi 700 000 eurot. Kurjategijad said ligipääsu EKLi pangakontodele ning viisid raha välja palgamaksete sildi all mitmesse välisriiki. EKL volikogu kiitis heaks juhatuse ettepaneku võtta tekkinud kulude katteks laenu, korraldada erakorraline kunstioksjon ja realiseerida kinnisvara.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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