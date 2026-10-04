Eesti keeles ilmus nobelist Sinclair Lewise romaan "See ei saa siin juhtuda"

Kirjastuse Koolbri "Hieronymuse" sarjas ilmus Nobeli preemia laureaadi Sinclair Lewise 1935. aastal avaldatud düstoopiline hoiatusromaan "See ei saa siin juhtuda", mille tõlkis eesti keelde Olavi Teppan.

Ameerika menukirjaniku Sinclair Lewise 1935. aastal ilmunud düstoopiline hoiatusromaan, mis ammutab ainest omaaegset ühiskonda vaevanud kriisidest, on kerkinud 21. sajandil tema loetuimaks teoseks.

Ameerika Ühendriikide 1936. aasta presidendivalimised võidab tühikargajast demagoog Buzz Windrip, kes riigile uut õitsengut tõotades on osava propagandistina saavutanud ühiskonnas laialdase toetuse ning asub ameerikalike väärtuste õõnestajate vastu võitlemise ettekäändel kehtestama fašistlikku diktatuuri.

Romaani kangelane, keskealine provintsilehe ajakirjanik Doremus Jessup ja tema lähikondsed ei suuda kaua uskuda, et nende kodumaal on võimalik õigusriigi ja demokraatia põhimõtteid lõplikult lämmatada, kuid autoritaarse režiimi karmistudes on nad sunnitud minema vastupanuvõitluseks aina sügavamale põranda alla.