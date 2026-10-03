Laura Nõlvak: tahtsin näidata, et lavavõitlus on äge

Laura Nõlvak on üks väheseid Eesti naisnäitlejaid, kes tegeleb lavavõitlusega ja õpetab seda ka teistele.

Huvi selle vastu tekkis tal juba teismelisena, kui ta hakkas käima Tallinna Linnateatris etendusi vaatamas. Eriti eredalt jäid talle meelde "Romeo ja Julia" ja "Kolm musketäri", mille Elmo Nüganen lavastas ja kus Indrek Sammul veenvalt võitles.

Hiljem sattus ta lavakunstikoolis Elmo Nüganeni kursusele ja sai Indrek Sammulilt lavavõitluse tunde.

"Käsivõitlust me ei saanud, aga me saime rapiirivõitlust. See oli nii äge! Seal samas lavaaugus, kus kolm musketäri olid võidelnud, saime ka teha rapiirivõitlust," rääkis Nõlvak.

Lavavõitluse eksamile eelnenud päeval kukkus Nõlvak läbimängu ajal nii, et vigastas kätt. Küünarnukk läks paiste ja relva ei olnud enam võimalik käes hoida. Sammul muutis seetõttu eksamistsenaariumi.

"Järgmine päev kui oli eksam, siis Indrek ütles, et hea küll, aga lavastame niimoodi, et sa lõpus tapad kõik ära. Kõik seal surid ja mina olin see, kes ainukesena ellu jäi ja tegi vasaku käega paar lööki. Ma sain selle eksami viie," meenutas Nõlvak.

Ehkki eksam sai tehtud, jäi talle lavavõitlusest tugev soov sellega jätkata. "Aga mul jäi hullult kripeldama see. Mulle nii meeldis, ma tahaks veel, ma tahaks näidata, et see on äge, see tuleb mul välja," meenutas ta.

Pärast kooli lõpetamist leidis ta võimaluse osaleda Pärnus kahenädalasel kursusel, mida korraldas Nordic Stage Fight Society. Sealt edasi hakkas Nõlvak käima suvistel lavavõitluse kursustel.

Indrek Sammul tunnistas, et Nõlvak jäi talle juba esimestel tundidel silma. Tema sõnul oli näha, et Nõlvakul tekkis lavavõitluse vastu huvi.

"Ta on hästi paindlik mõtleja ja ta on hästi loogiline mõtleja. Võitluse kontekstis tähendab see seda, et ma võin väga toreda asja välja mõelda, aga kui see läheb liikumise ja jõu liikumise loogikale vastu, siis seda ei ole võimalik pärast kiirusesse panna," ütles Sammul.

Nõlvak on lavavõitlusstseene loonud peamiselt teatrile, kuid on töötanud ka filmis. Üks selline projekt oli Tanel Toomi "Viimne vahipost", kus osalesid rahvusvahelised näitlejad. Filmis tuli Nõlvakul seada kägistamisstseen.

"Kuna naine oli stseenis, siis mõeldi, et äkki on parem ja turvalisem, kui tuleb ka naine seda kägistamisstseeni seadma," avas ta.