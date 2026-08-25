Jaanus Samma: maalidest on valutum loobuda kui ateljeedest

Selle aasta maikuus peteti Eesti Kunstnike Liidult (EKL) välja ligi 700 000 eurot. Et varalist kahju osaliselt katta pannakse oksjonile teosed liidu kogust ning kunstnike annetatud värsked teosed. Liidu volikogu liige Jaanus Samma sõnul on valutum loobuda kunstiteostest kui liidule kuuluvatest kunstnike tööruumidest.

Lisaks annetatud töödele lähevad 8. kuni 10. oktoobrini haamri alla kunstnike liidu kunstikogust pärinevad teosed, mis on soetatud peamiselt kevad- ja sügisnäitustel esinenud tuntud Eesti autoritelt.

"Ühe osa oleme otsustanud panna müüki. Mitte kõike kindlasti ja väga oluline osa jääb alles. Aga kui seista silmitsi sellega, et müüa maha ateljee, kus kunstnikud töötavad, või maal-pilt, siis viimasest on valutum loobuda," märkis kunstitaristu nõukogu ja EKL-i volikogu liige Jaanus Samma "Vikerhommikus".

"Meie plaan ei ole siseneda oksjoniturule. See saab kindlasti olema klassikalistest sügisoksjonitest hoopis teistsugune. Tahtsime, et meie liidu kirjusus kajastuks ka oksjonil. Seetõttu on esindatud ka kõik erinevad tehnikad ja meediumid," lisas Samma.

"Neid otsuseid tuli. Igas halvas asjas tuleb otsida ka midagi positiivset. Ja positiivse poole pealt andis see meile võimaluse enda kogu mõtestada. Saada aru, mis see fookus on ja milline see tulevikus olla võiks. Ka see lihtsustas meie valikut, et me otsustaime kõik jätta alles kõik teosed, mis kujutavad kunstielu või kus kunstnikud kujutavad üksteist, tööd, ateljeesid," rääkis ta.

Müüki läheb näiteks ka graafikat, millest on tehtud topelttõmmised. "Ühe paneme müüki, teine jääb meile alles. See ei tee meile nii palju haiget. Väga suur roll on ka värsketel teostel, mida ma kutsusime üles kunstnike annetama. Juba enne otsust oksjon teha, võtsid mõned kunstnikud meiega ühendust ja tahtsid annetada. Sellest see mõte ka välja kasvas. Seal on kõik tuntud erinevad nimed erinevatest põlvkondadest," tõdes Samma.

Oksjonilt teenitavat raha ei julge liit veel välja öelda. "Kindlasti ei ole meie ettekujutus, et saame kogu kaotatud summa oksjoniga kaetud. Aga isegi osa sellest oleks kahtlemata suureks abiks. Valikut tehes mõtlesime muidugi sellele, millel oleks müügipotentsiaali, ütleme nii. Mis oleks võib-olla heas mõttes rahvalik, mis läheb turukontekstis rohkem peale ja mida kogutakse," selgitas ta.

18. septembril avatakse ARS-i hoones paariks nädalaks ka näitus, kus saab oksjonile minevate teostega tutvuda. "Soovitan tulla sinna mitte ainult neil, kes plaanivad midagi soetada, vaid tegelikult saab see olema väga kirju ja head kunsti täis näitust. Oksjon ise toimub internetis ja pakkumisi saab teha kodus istudes. Päriselus on need teosed siiski hoopis teistsugused."

Samma tõdes, et mõnes mõttes on kriis tervikuna juba kriisist väljunud. "Kõik arved on makstud, elu toimub, näitused toimuvad. Esimesest šokist on üle saadud, elu on normaliseerinud. Samas on see kirves pea kohal, et kunstnike liit on võtnud laenu ja see laen on vaja tagasi maksta. Selles mõttes see kriis ikkagi veel kestab."