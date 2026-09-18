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Kunstihoone Lasnamäe paviljoni uued programmijuhid võtavad fookusesse noored

Kunst
Tallinna XIX graafikatriennaali avamine Lasnamäe paviljonis.
Tallinna XIX graafikatriennaali avamine Lasnamäe paviljonis. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kunst

Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljoni hakkavad hakkavad kuraatorite-projektijuhtidena ühiselt kujundama ja ellu viima Mia Maria Rohumaa ning Irma Holm. Uus, noortele ja koostööle suunatud programm käivitub 2026. aasta oktoobris ning esimene näitus avatakse novembris.

Tallinna linna toel jätkub Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljonis kaasaegse kunsti programm ka pärast kunstihoone Vabaduse väljaku peamaja taasavamist. Selleks otsis kunstihoone Lasnamäe paviljonile avaliku konkursiga kuraatorit-projektijuhti, kes koostaks paviljoni näituse- ja publikuprogrammi ning juhiks selle elluviimist.

Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liit (ENKKL) esitas konkursile kontseptsiooni, mille keskmes on noorte kunstnike toetamine, kollektiivne loome ning koostöö Lasnamäe koolinoorte, perede ja kohalike algatustega. Programmi hakkavad kuraatorite-projektijuhtidena ühiselt ellu viima Mia Maria Rohumaa ning Irma Holm.

"Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liidu kollektiivne pakkumine üllatas meid, kuid pärast süvenemist leidsime, et just noortelt noortele pakutav kaasaegse kunsti tegevusruum Eestis praegu puudub. ENKKL-i läbimõeldud käsitlus ning Mia Maria ja Irma suur kirg, kogemused ja julgus võimaldavad koostada Lasnamäel programmi, mis päriselt kõnetab noori," ütles Tallinna Kunstihoone juht Paul Aguraiuja.

ENKKL soovib kujundada paviljonist koha, kus noored kunstnikud saavad katsetada ja käsitleda neile olulisi teemasid ning kus Lasnamäe noored saavad kaasa rääkida selles, mis nende lähedal toimub. Näituste kõrval on programmis ka töötoad, vestlused ja filmiõhtud, mis pakuvad mitmekesist tegevust ning loovad eri vanuses publikule koosolemise ja arutelu võimalusi.

"Saime inspiratsiooni Tallinna Kunstihoone üleskutses sõnastatud mõttest, et ideaalses tulevikus võiks Lasnamäe paviljon olla 16-aastaste seas eelistatuim kunstiga kohtumise paik. Saime 15-liikmelise meeskonnaga kokku ja esitasime kunstihoonele utoopia: paviljon, kus teismelised kunstnikud ja kunstihuvilised kohtuvad noorte kunstnikega üle Eesti ning kus uuritakse ja harjutatakse koosloome. Paviljoni keskmes on kogukondlikkus, keskkondlik ja sotsiaalne vastutustundlikkus, avatus ja lahkus," sõnasid Rohumaa ja Holm.

Mia Maria Rohumaa on kuraator, kunstist kirjutaja, galerist ja kunstiõpetaja. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia (EKA) kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute bakalaureuseõppe ning õpib praegu EKA kaasaegse kunsti magistriõppes. Rohumaa on töötanud Niguliste muuseumi haridustöö kuraatorina ning osalenud ENKKL-i näituste ja muude projektide korraldamisel.

 Irma Holm on kunstnik ja projektijuht, kes on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia bakalaureuseõppe. Ta oli ENKKL-i ja Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi näituse "Koos on soojem" projektijuht ning on korraldanud näitusi, konverentse ja töötube.

2022. aastal loodud Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liit ühendab praeguseks 66 liiget ning on korraldanud näitusi, suvekoole, konverentse ja muid kunstiüritusi. Liidu tegevuse keskmes on noortele kunstnikele võimaluste pakkumine ja kollektiivse tegutsemise arendamine.

Lasnamäe paviljoni uus programm algab 2026. aasta oktoobris.

Toimetaja: Karmen Rebane

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