Rakvere teatris esietendub "Karin ja Indrek"

"Karini ja Indreku" tegevus on viidud muuseumi, sümboliseerides lavastaja Artjom Garejevi sõnul seda, et sellistest väärtustest nagu tõde ja õigus mõeldakse tänapäeval harva. Ehk need oleks nagu muuseumieksponaadid.

"Muuseumis suhtleme minevikuga, räägime ajaga. Toome välja vanad asjad, vanad ideed, vanad mõtted, vanad väärtused, mida sada aastat tagasi romaanis kirjeldati ning proovime neid tänapäevas testida: kas nad jäävad tänases päevas kõlama või mitte," avas Garejev.

Indrek Paasi kehastav Madis Mäeorg ütles, et Tammsaare kirjutatu sobitub tänapäeva väga hästi.

"Ta on kirjutatud pärast esimest maailmasõda ja enne teist. Paratamatult on praegu ka selline ebamäärane aeg, et kunagi ei tea, kuidas maailm kujuneb. Selline ebamäärasus ja arusaamatus, mis toimub. Loos on samasugune atmosfäär," sõnas ta.

Artjom Garejevi jaoks oli oluline, et näidendist saaks aru ka vaataja, kes Tammsaare pentaloogiaga väga tuttav ei ole.

"Spetsiaalselt on välja mõeldud selline lahendus, et lavale tulles tegelased tutvustavad ennast. Ehk vaatajale antakse koondinfo, et ta ei peaks tegelase arengut jälgima, vaid saaks kohe aru, kes see on. Ehk isegi see, kes pole romaani lugenud, saab kõigest aru," selgitas lavastaja.

Peaaegu viis tundi kestev kolmevaatuseline lavastus on lavatehniliselt lahendatud suurt täpsust nõudvana.

"Eks ta on keeruline, aga õnneks on meil suurepärane lavameeskond, kes tegeleb sellega, et kõik asjad oleks õigel hetkel õiges kohas. Superkummardus neile kõigile – väga hea koostöö," tunnustas Mäeorg.

"Lavastus on tehniliselt tõesti väga keeruline. Ja kui peaks juhtuma mingi tehniline ebakõla, siis esiteks mõjutab see näitlejate mängu ja teiseks rikub vaataja muljet. Tehniline üleminek võib stseeni mängida suuremaks, aga samas selle ka purustada," ütles Garejev.

Dramatiseeringu autor on Elmo Nüganen, lavastana Artjom Garejev, kunstnik Mo-Lu, koreograaf Alissa Šnaider, muusikaline kujundaja Natalja Dõmtšenko, valguskujundaja Roomet Villau. Osades Liisa Aibel, Rainer Elhi, Margus Grosnõi, Reio Kiviberg, Kaja Kupp, Aune Kuul, Riho Lillakas, Märten Matsu, Silja Miks, Madis Mäeorg, Laura Niils, Eduard Salmistu, Johannes Richard Sepping, Tarvo Sõmer, Carolyn Veensalu, Anne Veesaar, Hendrik Vilde ja Imre Õunapuu.