Rakvere teatri lavale jõuab Tammsaarel põhinev "Karin ja Indrek"

Rakvere teatri lavastuse "Karin ja Indrek" esimene lugemine Autor/allikas: Helen Solovjev
Sügishooaja teise uuslavastusena jõuab septembris Rakvere Teatris publiku ette Elmo Nüganeni dramatiseering Tammsaare "Tõe ja õiguse" neljandast osast ehk "Karin ja Indrek". Lavastab Artjom Garejev Südalinna teatrist.

Eesti Vabariigis on majanduskriis, valitseb hoolimatus ja pealiskaudsus, lokkab korruptsioon, ärid lähevad pankrotti. Argimurede taustal püüavad vastabiellunud Karin ja Indrek leida ühisosa ja teineteisemõistmist. Naise ratsionaalne armastus põrkub mehe filosoofiliste ideaalidega. Võitlus iseenda ja oma õnne pärast viib abikaasad üksteisest üha kaugemale.

Tammsaare "Tõe ja õiguse" neljas osa on tegijate sõnul katse mõista, millistele väärtustele võib rajada inimelu ja ühiskonda. Tänaseks on romaan ise saanud osaks ajaloost ja kogemusest, mille juurde ühiskond ikka ja jälle tagasi pöördub.

Lavastaja Artjom Garejevi sõnul on tänapäeva maailm sattunud kummalisse seisundisse. Me kasutame endiselt sõnu "tõde" ja "õigus". Me tunnistame nende tähtsust ja suhtume neisse jätkuvalt austusega. Kuid tegelikkuses ei ole need enam inimlike otsuste peamine mõõdupuu.

"Tänapäeva maailm juhindub sagedamini teistest põhimõtetest: mugavusest, turvalisusest, stabiilsusest, ellujäämisest süsteemi sees, kus tõde osutub sageli ebamugavaks ja õigus võib olla ohtlik," jagas lavastaja.

Dramatiseeringu lõi Elmo Nüganen, lavastab Artjom Garejev Südalinna teatrist. Lavastuse kunstnik on Mo-lu Norrast.

Osades Liisa Aibel, Rainer Elhi, Margus Grosnõi, Märten Matsu, Silja Miks, Madis Mäeorg, Laura Niils, Eduard Salmistu, Johannes Richard Sepping, Tarvo Sõmer, Imre Õunapuu ja Carolyn Veensalu (külalisena).

"Karin ja Indrek" esietendub Rakvere Teatri suures majas septembris 2026.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

